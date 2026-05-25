تحذير مهم.. الإرشاد البيطري يكشف العيوب التي تمنع صحة الأضحية

أكدت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها عند اختيار الأضحية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، لضمان صحة الأضحية وسلامتها.



وأوضحت سماح نوح، في منشور لها، أن الشرط الأول يتمثل في أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وتشمل الجمال والأبقار والخراف والماعز.

وأضافت أن الشرط الثاني هو بلوغ السن المحددة شرعًا، بحيث يكون عمر الجمل 5 سنوات، والبقر سنتين، والماعز سنة، والخروف 6 أشهر، مستشهدة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن».



وأشارت إلى أن الشرط الثالث يتعلق بخلو الأضحية من العيوب الظاهرة، ومنها العور البين، والعرج الواضح، والمرض الظاهر، والعمى، والحيوانات المصابة التي يصعب شفاؤها أو قد تؤدي إصابتها إلى الوفاة، إضافة إلى الحيوان غير القادر على المشي أو الذي يعاني من مشكلات صحية خطيرة.

كما شددت على ضرورة أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي بشكل كامل، مؤكدة أن الأضحية لا تصح بما لا يملكه الشخص.



وأضافت أن الذبح يجب أن يتم في الوقت المحدد شرعًا، بداية من بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.