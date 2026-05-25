احتياطات قبل تناول اللحم الضاني بعيد الأضحى

رغم أن لحم الضاني من الأكلات الأساسية على مائدة عيد الأضحى، فإنه يحتاج إلى تناول بحذر لدى بعض الفئات المرضية، خاصة لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، وقد يسبب مشكلات صحية عند الإفراط في تناوله.

مرضى القلب وارتفاع الكوليسترول

يفضل اختيار القطع قليلة الدهون.

تجنب تناول “اللية” والدهون الظاهرة.

الاعتماد على الشوي أو السلق بدلًا من القلي.

تناول كميات معتدلة مع طبق سلطة وخضار.



مرضى الضغط المرتفع

التقليل من الملح والتوابل الجاهزة.

تجنب اللحوم المصنعة أو المملحة.

الإكثار من شرب المياه لتقليل احتباس السوائل.



مرضى القولون والجهاز الهضمي

الابتعاد عن الدهون الزائدة والأكلات الحارة.

مضغ الطعام جيدًا وتناول كميات صغيرة.

عدم تناول اللحوم متأخرًا ليلًا.

إضافة الخضار والزبادي للمساعدة على الهضم.



مرضى النقرس وارتفاع حمض اليوريك

تقليل كمية اللحوم الحمراء قدر الإمكان.

تجنب الأحشاء مثل الكبدة والممبار والمخ.

شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم.

الابتعاد عن المشروبات الغازية.



مرضى السكري

تجنب الإفراط في تناول الدهون مع اللحوم.

الاهتمام بتوازن الوجبة وإضافة الخضار.

الابتعاد عن الخبز الأبيض والمشروبات السكرية مع الوجبة.



كبار السن

يفضل تناول اللحوم المطهية جيدًا والسهلة في الهضم.

تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة.

تجنب الدهون الثقيلة للحفاظ على صحة القلب والهضم.



وينصح الأطباء عمومًا بالاعتدال في تناول اللحوم خلال العيد، مع الاهتمام بالخضروات والمياه والحركة، لتجنب مشكلات الهضم وارتفاع الدهون أو الإرهاق المفاجئ للجسم.