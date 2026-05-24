الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

قبل عيد الأضحى.. فئات يجب أن تحذر عند تناول اللحوم

ريهام قدري

مع اقتراب عيد الاضحى وكثرة تناول اللحوم في الايام الاولى من العيد، يحذر متخصصون في التغذية من الافراط في استهلاك اللحوم الحمراء لبعض الفئات التي قد تتأثر صحيا بشكل اكبر من غيرها.

مرضى النقرس وارتفاع حمض اليوريك

ينصح مرضى النقرس بتقليل تناول اللحوم الحمراء لانها قد تزيد من مستوى حمض اليوريك في الدم مما قد يسبب نوبات الم المفاصل.

مرضى الكلى

اللحوم مصدر غني بالبروتين، وقد يؤدي الافراط فيها الى زيادة العبء على الكلى خصوصا لدى مرضى القصور الكلوي او ضعف وظائف الكلى.

مرضى الكبد

بعض الحالات التي تعاني من امراض كبد مزمنة تحتاج الى تنظيم كمية البروتين حسب ارشادات الطبيب لتجنب اي ضغط اضافي على الكبد.

مرضى القلب والكوليسترول

الافراط في تناول اللحوم الدسمة قد يرفع نسبة الدهون المشبعة في الجسم مما قد يؤثر على صحة القلب والشرايين ويزيد من الكوليسترول الضار.

اصحاب مشاكل الجهاز الهضمي

بعض الاشخاص الذين يعانون من القولون العصبي او عسر الهضم قد يجدون صعوبة في هضم كميات كبيرة من اللحوم خاصة الدسمة منها.

 

ينصح الخبراء بالاعتدال في تناول اللحوم خلال ايام العيد مع الاهتمام بطرق الطهي الصحية مثل السلق او الشوي، والاكثار من الخضروات لتسهيل الهضم، مع ضرورة شرب الماء بكميات كافية.

