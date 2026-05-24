ضعي نواة التمر في شوربة اللحمة.. حيلة التسوية في عيد الأضحى

مع تحضيرات عيد الأضحى وبدء تجهيز اللحوم، تبحث الكثير من السيدات عن طرق تساعد على تسوية اللحمة بشكل أسرع مع الحفاظ على مذاقها، لتظهر من جديد واحدة من الحيل القديمة التي يتداولها البعض دون معرفة تفسيرها العلمي، وهي وضع نواة التمر داخل ماء سلق اللحوم.

و حقيقة هذه الحيلة، أن إضافة نواة البلح أثناء سلق اللحوم قد يساعد بالفعل على تسريع عملية النضج والتسوية.

أن نواة التمر تحتوي على مجموعة من الأحماض والزيوت الطبيعية التي تساهم في تطرية أنسجة اللحوم، ومن بينها حمض الكابريك، وحمض الكابرينيك، وحمض اللوريك، وحمض الميريستيك، وحمض البالمتيك، إلى جانب حمض الأوليك، وهي مكونات تساعد على تحسين قوام اللحمة أثناء الطهي.

أن اللحوم بعد الذبح تمر بمرحلة تُعرف بـ«التيبس الرمي» أو التشمع، وهي مرحلة تجعل الوسط الخاص باللحوم يميل تدريجيا إلى الحامضية، وهو ما يعمل كمادة حافظة طبيعية، كما يساعد على تطرية الأنسجة ومنح اللحوم ليونة أكبر، لتصبح أسرع في الطهي وأكثر استساغة في الطعم.

وهي بعض الحيل التقليدية المتوارثة في المطبخ الشعبي يكون لها أساس علمي حقيقي، حتى وإن ظلت لسنوات مجرد نصائح تتناقلها الأجيال دون تفسير واضح.