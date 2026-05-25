محافظ الجيزة يستبعد عدد من مسئولي النظافة والتجميل بامبابة والمنيرة والوراق

عاقب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة ، بالاستبعاد نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال ومشرفى النظافة بأحياء إمبابة والمنيرة والوراق، موجهاً رئيس الهيئة بتكثيف المرور والمتابعة الدورية لعمل الورديات وشركات الجمع السكنى لرفع كفاءة النظافة بمختلف القطاعات.

وجاء قرار المحافظ ، بعد رصده لتجمعات قمامة ومخلفات بعدد من القطاعات التابعة لإشراف نائب رئيس الهيئة والمشرفين المستبعدين خلال جولة تفقدية لمتابعة حالة النظافة.

كما وجه المحافظ ، رئيس حى الوراق بالتنسيق مع هيئة النظافة لمنع أية مظاهر لإلقاء المخلفات بمحيط مستشفى الوراق حفاظاً على سلامة المقيمين، ومحذراً من التهاون فى إجراءات المتابعة والرقابة على مدار الساعة لحالة النظافة بمحيطها.

وشمل قرار المحافظ غلق عدد من المقاهي والكافيهات بنطاق الأحياء الثلاث لمخالفتها بالإشغال، وإعاقة الحركة بمحيطها، موجهاً رؤساء الأحياء ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة بتشديد الرقابة على عمل المقاهى والمحال ومنع الإنتظار العشوائى لمركبات التوصيل الخاصة بالمطاعم والمحال ( موتوسيكلات الدليفرى ) ومنع التعدى على الطرق والأرصفة لتسهيل حركة المارة والمركبات ومنع إستخدام مكبرات الصوت ومعاقبة المخالفين بالغلق الفورى.

وتضمنت الجولة المرور على شوارع؛ ممدوح سالم و عبدالله خليفة وتوفيق عثمان ومحمد عامر والبوهى وترعة السواحل ومتفرعاتهم بنطاق حى إمبابة.

وبنطاق الوراق تفقد محافظ الجيزة شوارع البوهى والقومية العربية وترعة السواحل ومناطق وراق العرب وجزيرة محمد ومحيط الطريق الدائرى.

كما تابع الأنصارى حالة النظافة والإشغالات بمحيط محور أحمد عرابى وشوارع الكيلانى وترعة بشتيل و بشتيل الرئيسى وحسين مهران ومتفرعاتهم بنطاق حى المنيرة الغربية، موجهاً بتكثيف الورديات وتقليل المدد البينية بينها وتشديد الرقابة على النقاط الساخنة لعمليات الذبح خارج المجازر خلال أيام عيد الأضحى وتوقيع الغرامات القانونية حال رصد أية حالات مخالفة حفاظاً على البيئة والمظهر العام.