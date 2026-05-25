باريس سان جيرمان أمام آرسنال.. كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم نحو المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026 والتي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الإثارة والطموحات بعد نجاح الفريقين في تجاوز نصف النهائي وحجز مقعديهما في المشهد الختامي للبطولة القارية الأكبر على مستوى الأندية.

باريس سان جيرمان يعبر بايرن ميونخ بشق الأنفس

واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في النسخة الحالية من البطولة بعدما نجح في تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني عقب مواجهة قوية اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وانتهت مواجهة الإياب التي احتضنها ملعب "أليانز أرينا" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بينما استفاد الفريق الباريسي من تفوقه ذهابا بنتيجة 5-4 ليحسم بطاقة العبور إلى النهائي بمجموع المباراتين 6-5.

ديمبيلي يمنح الأفضلية.. وكين ينعش آمال البايرن متأخرًا

دخل باريس سان جيرمان اللقاء بقوة كبيرة ونجح النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في تسجيل هدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق فقط منح فريقه أفضلية مهمة أربكت حسابات أصحاب الأرض وأشعلت أجواء اللقاء.

وفي المقابل، حاول بايرن ميونخ العودة في النتيجة طوال المباراة قبل أن يسجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدف التعادل خلال الوقت بدل الضائع، إلا أن الهدف لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق الألماني من توديع البطولة.

آرسنال يتجاوز أتلتيكو مدريد ويبلغ النهائي التاريخي

على الجانب الآخر، نجح آرسنال الإنجليزي في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما تفوق على أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي الآخر، عقب فوزه بهدف دون رد في مباراة الإياب، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين 2-1.

وسجل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، ليقود "الجانرز" إلى النهائي الأوروبي للمرة الثانية في تاريخ النادي، والأولى منذ موسم 2005-2006.

حلم أول لقب لآرسنال وطموح باريس لمواصلة المجد

يدخل آرسنال المباراة النهائية بطموح التتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا بعدما خسر النهائي الوحيد الذي خاضه قبل عقدين أمام برشلونة الإسباني بينما يطمح باريس سان جيرمان لمواصلة كتابة التاريخ القاري وتعزيز حضوره الأوروبي بالحفاظ على اللقب.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعا تكتيكيا وفنيا كبيرا، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة من النجوم القادرين على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 يوم 30 مايو في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

كما تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة النهائية، عبر قناة beIN SPORTS 1 باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية.