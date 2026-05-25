بعد ظهورها اللافت مع أحمد عز.. سعر بلوزة أنغام حديث السوشيال ميديا

لفتت النجمة أنغام ، الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، خلال حضورها بطولة الملاكمة التي أُقيمت تحت سفح الأهرامات، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وظهرت أنغام بإطلالة تجمع بين البساطة والفخامة، حيث ارتدت بلوزة مصنوعة من قماش الأورجانزا القطني الناعم، ومزينة بصفوف من الترتر اللامع، من توقيع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة Brunello Cucinelli.

ويستوحي التصميم تفاصيله من نقشات الأزياء الرجالية الكلاسيكية، وجاء بأسلوب أنيق بلمسات عصرية مع ياقة مستقيمة وحافة ناعمة تضيف لمسة راقية للإطلالة.

وبلغ سعر البلوزة 8700 دولار، أي ما يعادل نحو 460 ألفًا و899 جنيه مصري.