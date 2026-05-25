مفتي الجمهورية يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الإثنين، وفدَ الكنيسة الأسقفية المصرية برئاسة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكَّد مفتي الجمهورية خلال اللقاء اعتزازه بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الأعياد الدينية تمثل محطات وجدانية تتجدد فيها معاني الإخاء والتراحم والتكاتف، وتُستعاد فيها القيم النبيلة التي تدعو إلى البذل والعطاء وصلة الأرحام ومواساة المحتاجين، موضحًا أن عيد الأضحى المبارك بما يحمله من دلالات الإيمان والتضحية والطاعة يُرسِّخ في النفوس قيم المسؤولية والتكافل والتسامح، ويُعزِّز مناخ التفاهم والتقارب بين أبناء المجتمع، كما يُجسِّد صورةً حيَّةً لتماسك النسيج الوطني المصري القائم على الاحترام المتبادل والتعاون الصادق، بما يدعم استقرار المجتمع ويُرسِّخ ثقافة العيش المشترك والانتماء الوطني.

وفد من الكنيسة الأسقفية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

من جانبه، أعرب وفد الكنيسة الأسقفية عن خالص تهانيه لمفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا تقديره للدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في ترسيخ قيم الاعتدال وتعزيز جسور التواصل المجتمعي، مشيدًا بما يجمع المؤسسة الدينية والكنيسة الأسقفية من تعاون مثمر يسهم في دعم قيم التفاهم والتعايش وخدمة الوطن.