قداسة البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الأضحى

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال فيها :

فضيلة الدكتور نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

داعين الله أن يوفقكم لاستكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

واختتم : دمتم في حفظ الله ورعايته.