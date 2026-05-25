مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من إصابات الإيبولا.. ورفع درجة الترصد بالمنافذ

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر لم تسجل حتى الآن أي حالات إصابة بفيروس إيبولا، مشدداً على أن الوضع الصحي داخل البلاد مطمئن وتحت السيطرة الكاملة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن أجهزة الترصد والرصد الوبائي تعمل على مدار الساعة، خاصة في المنافذ الجوية والبحرية والحدودية، لرصد أي حالات مشتبه بها والتعامل الفوري معها.

وأشار إلى أن فيروس الإيبولا من الفيروسات شديدة الخطورة، وينتقل عبر الاحتكاك المباشر مع المصابين أو سوائل الجسم الملوثة، ما يجعله سريع الانتشار في حال غياب الإجراءات الوقائية.

وأضاف أن بؤر انتشار المرض لا تزال تتركز في بعض الدول الإفريقية، لافتاً إلى أن نسب الوفيات قد تصل إلى 50% في بعض المناطق الموبوءة.

وأكد تاج الدين، أن مصر تمتلك منظومة متطورة للرصد الوبائي وخططاً واضحة للعزل والتعامل مع أي طارئ صحي، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها خلال جائحة COVID-19.