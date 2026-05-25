نصائح صحية للحجاج والمعتمرين وتحذيرات من الإيبولا.. يقدمها مستشار الرئيس للصحة

دعا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، الحجاج والمعتمرين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال موسم الحج والعمرة، تجنباً للإصابة بالأمراض المعدية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أهمية ارتداء الكمامات وتجنب الزحام الشديد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والتجمعات الكبيرة، مشيراً إلى ضرورة الحصول على تطعيمات الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية قبل السفر بمدة لا تقل عن 15 يوماً.

وأوضح أن فيروس إيبولا لا يوجد له علاج محدد حتى الآن، رغم استمرار الجهود الدولية لتطوير اللقاحات، مؤكداً أن الوقاية تظل الوسيلة الأساسية لمواجهة المرض من خلال النظافة الشخصية وتجنب المخالطة المباشرة للمصابين أو الأسطح الملوثة.

وأشار إلى أن بعض العادات الخاطئة في مناطق انتشار المرض، مثل التعامل غير الآمن مع الجثامين أو اقتحام مراكز العزل، تسهم في زيادة معدلات العدوى، مؤكداً أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الصارمة.

كما شدد على استمرار التعاون مع الدول الإفريقية في مجال مكافحة الأوبئة وتبادل الخبرات الطبية لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية داخل القارة.