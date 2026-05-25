الإشراف العام
ديني

أدعية يوم التروية.. تجمع خيري الدنيا والآخرة

شيماء جمال

أدعية يوم التروية يبحث الكثير عنها مع بداية اليوم، ولم يرد دعاء مخصصا ليوم التروية ولكن هذه مجموعه من الأدعية التى تجمع لكم خيرى الدنيا والآخرة يمكنكم ترديدها.

أدعية يوم التروية

فاللهم اروِ عطش أرواحنا بطمأنينتك، وازرع في قلوبنا يقينًا لا يهتز، واكتب لنا من الخير ما تُبكي له أعيننا فرحًا، ومن الدعوات ما يُقال لها: قد أُجيبت، ومن الأقدار أجملها، ومن الراحة أوسعها، ومن الرحمة أكملها، يا رب لا تدع لنا أمنيةً إلا حققتها، ولا كسرًا إلا جبرته.

لبيك ربي وإن حالت بيني وبين بيتك المسافات، فقلبي نحو رحابك مشتاق، ولساني بذكرك عامر، وروحي إلى رحمتك ساعية. 

لبيك ربي وإن لم أقف بعرفات داعيًا، فإني أقف بباب فضلك راجيًا، وبكرمك مستجيرًا.

لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبّيًا، فإني بين عبادك ذاكرًا، ولرحمتك مؤمّلًا، ولعفوك منتظرًا.

اللهم ارزقنا حجًّا إلى بيتك الحرام، وقلوبًا لا تغفل عن ذكرك، ونفوسًا تنال رضاك في كل حين

دعاء النبي يوم التروية

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ».

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ».
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ».

ماذا تقول في يوم التروية

حددت دار الإفتاء المصرية ، ماذا تقول في يوم التروية ؟، قائلة: إن الأمر في دعاء يوم التروية به سعة وللمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، منوهة بأن في يوم التروية يقوم الحاج بالإحرام ثم يقول «لبيك اللهم بحجة» أو يقوم بالاغتسال وصلاة ركعتين ثم يقول «لبيك اللهم بحجة» ولا يقولها إلا بعد ارتداء ملابس الإحرام.

وأوضحت " الإفتاء" ، أنه ينطلق الحاج لمنى ليصلي بها الظهر ويظل بها حتى يصلي فجر يوم عرفة لينطلق إلى جبل عرفات، وآخرون يفضلون الذهاب إلى عرفات مباشرة دون المبيت بمنى ويجوز ذلك لأن المبيت بمنى سنة من تركه فلا شيء عليه».

وأضافت أنه يستحب الدعاء في كل وقت خاصة في أيام العشر من ذي الحجة سواء للحاج أو لغير الحاج لأن هذه الأيام مباركة ترجى فيها الإجابة ومضاعفة الثواب، وللمسلم أن يدعو ربه بالرزق والبركة والذرية الصالحة وحسن الخاتمة والسعادة في الدنيا والآخرة وغيرها من الأدعية التي يطلب فيها العبد حاجاته من المولى عز وجل من خيري الدنيا والأخرة.

ما هو يوم التروية

يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة ينطلق فيه الحجاج إلى منى , ويحرم المتمتع بالحج من مكة بعد الضحى , أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما , وعندما يصلون إلى منى يبيتون بها اتباعا للسنة, ويكثرون فيها من ذكر الله والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويمكثون في منى حتى فجر يوم عرفة فيصلون فيها خمس صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . وهذا فجر يوم عرفة.

أفضل ما يقال يوم التروية

ورد أن أفضل ما يقال يوم التروية ، هو (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) والتسبيح والصلاة على النبي، والتهليل والتكبير والاستغفار، والدعاء إلى الله بخيرات الدنيا وخيرات الآخرة، ونيل المغفرة والرحمة من الله، وأن يتقبل الله عز وجل منا صالح الأعمال، وأن تُعتق رقاب المسلمين من النار، وأن يقضي الله سبحانه وتعالي حاجات المسلمين في الدنيا والآخرة.

