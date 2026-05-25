السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا

قضت المختصة، بمعاقبة كامل. ا. ك ، سائق الجرار المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا، بالسجن لمدة 10 سنوات، مع براءة 4 متهمين آخرين في القضية، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع أمام منطقة ماقوسة بمحافظة المنيا، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين.

وضمت قائمة المتهمين في القضية كلًا من: كامل. ا. ك، وحسن. ح. م ، ورجب. ف. ع، ومصطفى. س. ع وحسام. ح. ع ، حيث قضت المحكمة ببراءة المتهمين الأربعة، ومعاقبة سائق الجرار المتسبب في الحادث

كانت محافظة المنيا قد شهدت حادث تصادم جرار بمؤخرة قطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان باتجاه القاهرة، في المسافة الواقعة بين مركزي أبو قرقاص والمنيا، وتحديدًا أمام منطقة ماقوسة، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

وعقب وقوع الحادث، دفعت هيئة السكة الحديد بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل العربتين المتضررتين عن القطار، قبل استكمال رحلته باتجاه القاهرة.

