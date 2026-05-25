استعدادًا للعيد.. 1407 منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتوفير اللحوم والسلع بأسعار مخفضة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وفي مقدمتها قطاع التموين، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد اللواء عماد كدوانى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق ومنع أية ممارسات احتكارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه خلال فترة العيد.

واستعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الخطة الشاملة التي أعدتها المديرية لتأمين احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، موضحًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية بالمراكز تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قطاع المخابز والمطاحن يأتي في مقدمة أولويات الخطة، حيث تم التأكد من انتظام صرف حصص الدقيق للمخابز البلدية، وصرف حصص القمح للصوامع والمطاحن، إلى جانب صرف حصة أربعة أيام مقدمًا من الدقيق لكل مخبز، لضمان استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم طوال أيام العيد، مع تحديد مواعيد تشغيل المخابز من الساعة الخامسة صباحًا وحتى نهاية الإنتاج، لخدمة أكثر من 3.8 مليون مستفيد على مستوى المحافظة.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية والبوتاجاز، أوضح وكيل الوزارة أنه تم التأكد من توافر كميات كافية من السولار والبنزين بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع استمرار العمل بجميع المحطات والمستودعات طوال فترة العيد، وتوفير أرصدة احتياطية بالمستودع الرئيسي بماقوسة، فضلًا عن وقف الإجازات لضمان انتظام عمليات التوزيع ومتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية.

وأضاف أن المديرية جهزت 1407 منفذ بيع ثابت ومتحرك على مستوى المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، تشمل 20 مجمعًا استهلاكيًا بتخفيضات تصل إلى 20%، و186 منفذًا تابعًا لمنافذ «أمان» والخدمة الوطنية وشباب الخريجين وجهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى 505 منافذ لمشروع «جمعيتي»، و85 سلسلة تجارية وهايبر ماركت، و60 شادرًا للحوم والسلع، و24 منفذًا للشركة المصرية، و65 ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن، و191 جمعية تعاونية، و271 منفذًا لكبار التجار.

وفي محور الرقابة التموينية، أكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل 15 حملة رقابية يومية من قطاع المديرية والإدارات التموينية بالمراكز، للمرور المستمر على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال العامة، بهدف إحكام الرقابة التموينية، وسرعة فحص شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.