قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: ياسين منصور يتحفظ على سداد الأهلي قيمة عقد زيزو دون تطبيق لائحة العقوبات
وزيرة التضامن الاجتماعي توجه برفع درجات الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس بعثة حج الجمعيات يؤكد على خطة التصعيد إلى عرفات
قافلة "زاد العزة" الـ203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس جامعة الأزهر: الحج مؤتمر عالمي يجمع الأمة من أقصاها إلى أقصاها تأكيدا على وحدتها
كنت مشغل شتائم جمهور الزمالك في وداني.. زيزو يكشف رد فعله قبل مواجهة الزمالك في السوبر
روبيو: اتفاق إنهاء الحرب مع إيران قد يُوقع اليوم
يليق بالملوك .. حفيظ دراجي يعلق على وداع جماهير الريدز لـ محمد صلاح
الصحة: تقديم 21 ألفا و899 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
إصدار 10 آلاف جنيه عملة ورقية.. الحكومة تحسم الجدل
إصابة ميسي مع إنتر ميامي تثير القلق قبل كأس العالم 2026
انخفاض كبير قبل العيد.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا للعيد.. 1407 منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتوفير اللحوم والسلع بأسعار مخفضة بالمنيا

منافذ لبيع السلع
منافذ لبيع السلع
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وفي مقدمتها قطاع التموين، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد اللواء عماد كدوانى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق ومنع أية ممارسات احتكارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه خلال فترة العيد.

واستعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الخطة الشاملة التي أعدتها المديرية لتأمين احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، موضحًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية بالمراكز تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قطاع المخابز والمطاحن يأتي في مقدمة أولويات الخطة، حيث تم التأكد من انتظام صرف حصص الدقيق للمخابز البلدية، وصرف حصص القمح للصوامع والمطاحن، إلى جانب صرف حصة أربعة أيام مقدمًا من الدقيق لكل مخبز، لضمان استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم طوال أيام العيد، مع تحديد مواعيد تشغيل المخابز من الساعة الخامسة صباحًا وحتى نهاية الإنتاج، لخدمة أكثر من 3.8 مليون مستفيد على مستوى المحافظة.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية والبوتاجاز، أوضح وكيل الوزارة أنه تم التأكد من توافر كميات كافية من السولار والبنزين بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع استمرار العمل بجميع المحطات والمستودعات طوال فترة العيد، وتوفير أرصدة احتياطية بالمستودع الرئيسي بماقوسة، فضلًا عن وقف الإجازات لضمان انتظام عمليات التوزيع ومتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية.

وأضاف أن المديرية جهزت 1407 منفذ بيع ثابت ومتحرك على مستوى المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، تشمل 20 مجمعًا استهلاكيًا بتخفيضات تصل إلى 20%، و186 منفذًا تابعًا لمنافذ «أمان» والخدمة الوطنية وشباب الخريجين وجهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى 505 منافذ لمشروع «جمعيتي»، و85 سلسلة تجارية وهايبر ماركت، و60 شادرًا للحوم والسلع، و24 منفذًا للشركة المصرية، و65 ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن، و191 جمعية تعاونية، و271 منفذًا لكبار التجار.

وفي محور الرقابة التموينية، أكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل 15 حملة رقابية يومية من قطاع المديرية والإدارات التموينية بالمراكز، للمرور المستمر على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال العامة، بهدف إحكام الرقابة التموينية، وسرعة فحص شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

«الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

زيزو

زيزو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تجديد عقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تحرير 26 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 165 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية

ضبط 29 تاجر سجائر لبيعها بأزيد من سعرها للجمهور في حملات تموينية بالغربية

بالصور

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد