قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي عبد الباقي يعبر عن استيائه بسبب شطبه من النقابة
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
تفاصيل تحويل 2262 أتوبيسا من النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة
“مين ميحلمش يلعب في الزمالك”.. زيزو يغازل الفارس الأبيض| ماذا قال؟
فايننشال تايمز: اضطراب الممرات البحرية تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات التجارة والطاقة
السودان: السيطرة على منطقة للمتمردين قرب إثيوبيا.. واستبعاد للإخوان.. وعلاقات أوسع بالرياض
بيراميدز أبرزهم .. 6 أندية تضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029
الخارجية الإيرانية: لن نفرض رسوما على عبور مضيق هرمز
تحرك برلماني بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى
وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية
آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة نهارًا وانخفاض نسبي ليلًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً من قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة حول جهود تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارات (التنمية المحلية والبيئة – المالية – الإنتاج الحربي – البترول والثروة المعدنية) وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، بشأن تحويل عدد (2262) أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتقليل استهلاك الوقود، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل منظومة النقل الجماعي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية .

تحويل عدد (2262) أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي التفصيلي للمشروع ومراحله المختلفة، والذي تتم متابعته بصورة دورية من المختصين بالقطاع ، لضمان انتظام التنفيذ ومراجعة كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية أولًا بأول أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى بالكامل بعدد (377) أتوبيسًا لصالح هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بنسبة تنفيذ (100%)، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المرحلة الثانية بعدد (377) أتوبيسًا ليصل إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن إلى (754) أتوبيسًا، منها عدد (654) أتوبيسًا بالقاهرة وعدد (100) أتوبيس بالإسكندرية، بما يعادل نحو (33 %) من إجمالي المشروع القومي المستهدف، والذي يتم تنفيذه على (6) مراحل متتالية، بما يضمن استمرار تشغيل خدمات النقل الجماعي دون التأثير على حركة التشغيل اليومية.

بدء المرحلة الثالثة والتي تضمنت تحويل عدد (200) أتوبيس

كما أوضح التقرير أنه تم بدء المرحلة الثالثة، والتي تضمنت تحويل عدد (200) أتوبيس المتبقية للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بباقي مراحل البروتوكول دفعة واحدة ، باعتبارها أولوية تشغيلية عاجلة خلال المرحلة الحالية، في ظل أعمال تطوير ترام الإسكندرية والحاجة إلى دعم خطوط النقل الجماعي البديلة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفق منظومة فنية وهندسية متكاملة تشمل أعمال تعديل وتجهيز الأتوبيسات بصورة شاملة، بداية من فك مجموعات المحركات التقليدية العاملة بالسولار وفصل خطوط الوقود القديمة، مرورًا بإعادة تجهيز غرف المحركات وفتح وتجهيز أماكن تركيب اسطوانات الغاز الطبيعي، وتصميم وتصنيع قواعد تثبيت جديدة طبقًا للطرازات المختلفة، وصولًا إلى تركيب منظومات التغذية بالغاز الطبيعي وأنظمة التحكم والحساسات وبرمجة الجيربوكس، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة التشغيلية.

وأضاف التقرير أن نطاق أعمال التحويل تضمن كذلك استيراد وتوريد المحركات ومكونات التشغيل طبقًا للمواصفات الفنية الخاصة بكل موديل من الأتوبيسات، إلى جانب تنفيذ اختبارات تشغيل دقيقة وشاملة لكل نوع وموديل قبل دخوله الخدمة الفعلية.

كما تتضمن الاختبارات التشغيلية، التي تتم أيضا من خلال مصنع "إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي" التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركتي "غازتك" و"كارجاس" التابعتين لوزارة البترول والثروة المعدنية، محاكاة كاملة لظروف التشغيل الفعلية، من خلال تحميل الأتوبيسات بأوزان مماثلة للحمولة القصوى باستخدام الرمال، وتشغيلها لمسافات تصل إلى (200) كيلومتر في بيئات تشغيل متنوعة تشمل الطرق السريعة والطرق الوعرة ومطالع الكباري، وبسرعات مختلفة، للتأكد من كفاءة الأداء واستقرار منظومة الغاز الطبيعي والمحركات تحت مختلف ظروف التشغيل، بما يضمن أعلى درجات الاعتمادية والسلامة قبل دخول الأتوبيسات الخدمة النهائية.

وأشار التقرير إلى أنه عقب انتهاء الاختبارات الفنية، تقوم ورش هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير الداخلي للأتوبيسات، والتي تشمل تجديد مقاعد الركاب، ورفع كفاءة الإضاءات، واستبدال النوافذ الزجاجية التالفة، وأعمال السمكرة والدهانات، بما يسهم في تحسين الشكل الحضاري ومستوى الراحة والأمان داخل الأتوبيسات.

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار رؤية الدولة للتحول نحو منظومة نقل جماعي أكثر كفاءة واستدامة، حيث يسهم في خفض استهلاك السولار وتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء داخل المدن، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى المتوسط والطويل، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ، مشيرة إلى أن المشروع ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين، من خلال توفير أتوبيسات أكثر كفاءة واعتمادية وأقل أعطالًا، بما يدعم انتظام خطوط السير وتقليل زمن الأعطال والتكدسات، فضلًا عن الإسهام في تقليل معدلات التلوث داخل المناطق الحضرية، خاصة بالمحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة بالقاهرة الكبري والإسكندرية.

وأكدت د.منال عوض استمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لاستكمال المراحل المتبقية من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، باعتباره أحد المشروعات القومية الداعمة للتحول الأخضر وتحسين جودة الحياة ودعم منظومة النقل الحضري المستدام بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

يوم التروية

دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بعد آخر زيادة.. أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل

ترشيحاتنا

هاتف Y600 Turbo

ببطارية ضخمة.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

نيسان

استدعاء عاجل يضرب سيارات نيسان بسبب خطر دواسة الوقود

سوار Smart Band 11 Active

بميزات ثورية .. إليك أفضل سوار ذكي في الأسواق 2026

بالصور

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد