أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: تركيزنا على إنهاء الحرب وليس النووي وتوقيع الاتفاق ليس وشيكًا

محمد على

أكدت  وزارة الخارجية الإيرانية،  أنها تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تبحث المسائل النووية حاليا.

 نتحدث عن الملف النووي وتركيزنا على إنهاء الحرب
 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نعمل للتوصل إلى أفضل الحلول من أجل مصالح البلاد  ونحن نختار التوقيت للرد على العدو كما حصل سابقًا وفي هذه المرحلة لا نتحدث عن الملف النووي وتركيزنا على إنهاء الحرب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها ولا نهتم بالتهديدات ونركز على ضمان مصالحنا والتغييرات في الأسابيع الأخيرة سببها وساطة باكستان ودول أخرى وتضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق.

وتابع : واشنطن تغير مواقفها بشكل مستمر وأحيانًا في ساعات قليلة ولدينا تواصل مع الدول المطلة على مضيق هرمز لتوفير الأمن فيه ولحفظ مصالحها  وكل خطوة عدوانية سيكون لها رد إيراني.

أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بالقوانين الدولية حيث أن العدوان هو سبب إغلاق هرمز.

التوقيع على الاتفاق ليس وشيك

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه :"لا أحد يستطيع أن يقول إننا اقتربنا من التوصل لاتفاق، فما وصلنا إليه هو نتيجة في بعض الملفات لكن هذا لا يعني أن التوقيع على الاتفاق وشيك".

وزارة الخارجية الصينية
 

أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه يجب استعادة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز واستقرار سلاسل الإمداد في أقرب وقت، وذلك لعودة الأمور إلى حالتها الأولى بعيدًا عن الاضطرابات الحاصلة اليوم.

وشددت الخارجية الصينية على أن حرب إيران التي بدأت بعدوان أمريكي صهيوني على إيران في 28 فبراير الماضي ما كان ينبغي لها أن تندلع أبدًا، مشددة على أنه لا داعي لاستمرارها كذلك.

وأضافت الخارجية الصينية بأنه ينبغي  وفق ذلك عدم إغلاق باب الحوار بين طهران وواشنطن مجددا ومستعدون لدور بناء لتحقيق سلام دائم.

وزير الخارجية الأمريكي

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن توصل بلاده إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستمنح المسار الدبلوماسي "كل فرصة ممكنة" قبل اللجوء إلى أي بدائل أخرى.

وقال روبيو، في تصريحات في نيودلهي، اليوم الاثنين، إن هناك إمكانية قوية للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن الملف النووي الإيراني، مضيفًا أن "شيئًا قويًا جدًا مطروح على الطاولة" لإتمام اتفاق محتمل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، أو سيتعين علينا التعامل مع الأمر بطريقة أخرى"، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال تأمل في إنجاز تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني عبر القنوات الدبلوماسية.

