حلمي عبد الباقي يعبر عن استيائه بسبب شطبه من النقابة

عبر الفنان حلمي عبد الباقي عن استيائه الكبير بسبب ما ورد في البيان الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية بشأن شطبة من قيد النقابه.

شطب حلمي عبد الباقي من النقابة

وقال حلمي عبد الباقي، في فيديو عبر حسابه بـ فيس بوك: "إحنا في زمن تكميم الأفواه، أولًا عيب إنك تقول المشطوب، لأن ده حكم مبدئي ولسه في استئناف، والقضاء شامخ وأنا بستعمل حقي القانوني في استكمال الإجراءات، ويعني إيه أسلوب يفتقر إلى الحقائق؟ يعني أنا ألفت قرار إحالتي لمجلس تأديب؟، و90% من مجلس التأديب كان بينصب حول ناصر صقر، وأنا مش محتاج أكسب تعاطف، كل الجمعية العمومية، حلمي عبد الباقي بيتمتع بحب أعضائها، وبدليل أن أصوات حلمي عبد الباقي لم تحدث في تاريخ المهن الموسيقية".

وأكمل : "بتقولوا إن فيه مساواة وشفافية بين الأعضاء، وفي أرقام اتعالجت بعد ناصر صقر بـ أرقام، فين يا جماعة الشفافية والمساواة؟، أنا قلت قبل كده في برنامج لما يجيلي موضوع زي ناصر صقر أجيب لكم منين، طيب أهي الأرقام وأنا مقولتش أسماء حفاظًا على عائلات المتوفيين واللي على قيد الحياة، وأنت طلعت في التلفزيون وقلت في غفلة مني لاقيت إن الفلوس اتدفعت بعد ما 6 أعضاء مضوا اليومين دول، والفلوس دي مدفوعة من سنة، وهل الحسابات مقالتش لك؟، يعني أنت المفروض عارف كل صغيرة وكبيرة في النقابة".

وتابع: «بتقول إنك توليت عالج عضو منتسب ربنا يرحمه بـ 172 ألف جنيه، وده بشهادة عضو مجلس وعضو جمعية عمومية، لما قالوا لك إن الراجل عمل حادثة وبين الحياة والموت وقعد في المستشفى لغاية ما توفى، أنا معنديش مشكلة وأنتم أخدتوا قرارات، ودايمًا بقول الرحمة فوق القانون، ده حد تعبان إيه المشكلة لما النقابة تقف جنبه؟، أنا مباخدش حاجة أحطها في جيبي، والشيكات كانت بتطلع على المستشفيات، قولي الشفافية فين وفين المساواة بين الأعضاء؟"

واختتم: "علشان ننهي موضوع ناصر صقر، قولتلك أنا معرفش إن المبلغ بقى كبير بسبب تغيير بروتوكول العلاج، والراجل عمل فيديو وقال الكلام ده، وبعد أول جرعة خدها طلع في فيديو وكان زي الفل وشكر النقيب والنقابة، وقدمت فيديوهين لـ ناصر صقر في مجلس التأديب، وقلت لك ربنا عمانا عن الفلوس إنها بقت كتير علشان الراجل ربنا يشفيه، ولو في مسؤولية عليا أنا مستعد أدفع الفلوس، وأنت قلت في التلفزيون إني قولتلك مستعد أبيع عربيتي، ليه قفلنا على موضوع ناصر صقر وعالجنا الناس دي كلها؟، مش ده إنسان وده إنسان؟، لأ علشان حلمي عبد الباقي هو أساس موضوع ناصر صقر، نشيل ده على جنب يمكن يفكر ينزل انتخابات فنطلع له بقى، بس ربنا قادر على كل شيء وبيظهر الحقائق".

وكان قد أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن قضية حلمي عبد الباقي لم تعد مجرد خلاف داخل النقابة، بل أصبحت قضية تخضع لتحقيقات قانونية وقرارات صادرة عن مجلس تأديب برئاسة مستشار من مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن النقابة ملتزمة بتنفيذ القانون واحترام قرارات القضاء.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أن مجلس التأديب واجه حلمي عبد الباقي بسؤال مباشر حول توقيعه على قرارات علاج تخص زوجته بصفته "الوكيل الأول للنقابة"، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل جوهر الأزمة الحالية، موضحًا أن المجلس طلب من حلمي الرد بشكل واضح بـ"نعم أو لا" بشأن توقيعه المباشر على تلك القرارات.

من جانبه، ردّ حلمي عبد الباقي مؤكدًا أن ما حدث معه ليس استثناءً، مشيرًا إلى وجود وقائع مشابهة حدثت من قبل وتم سداد المبالغ الخاصة بها، كما أوضح أنه دفع بالفعل مبالغ مالية للنقابة قبل جلسات التأديب.

كما شدّد على أنه لا يبالغ في الحديث عن قضية ناصر صقر، وإنما يتناولها باعتبارها القضية الرئيسية ضمن التحقيقات