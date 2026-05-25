إقبال سياحي كبير في ثغر الأردن الباسم تزامناً مع عيدي الأضحى والاستقلال

قالت ربى الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، إن مفوض شؤون الشباب والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، أكد أن مدينة العقبة تستعد لموسم سياحي نشط تزامناً مع عطلة عيد الأضحى وعيد الاستقلال الأردني، وسط توقعات بارتفاع نسب الإقبال والإشغال الفندقي خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى وصول نسب إشغال فنادق الخمس نجوم إلى 95%، فيما يُتوقع أن تسجل فنادق الأربع نجوم نحو 85%، مع احتمالية ارتفاعها، ما يعكس مكانة العقبة كوجهة مفضلة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأضافت الأغا أن ما يميز العقبة هو طقسها الدافئ وكونها المنفذ البحري الوحيد في الأردن، إلى جانب تنوع الخدمات والمرافق السياحية. وأشارت إلى أن الجهات المعنية رفعت جاهزية الشواطئ والمرافق العامة لضمان تجربة آمنة للزوار، ما يسهم أيضاً في تنشيط الأسواق والمطاعم ووسائل النقل والأنشطة البحرية.

