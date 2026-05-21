الأردن يعلن عودة 2 من مواطنيه كانا ضمن أسطول الصمود

أفادت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية وصول اثنين من مواطنيها كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم، الخميس، عبر المعبر الجنوبي.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية الأردنية، فقد صرح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي بأنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشئون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنَيْن منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى المملكة.

وأكّد المجالي استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يحتاجونه من دعم وإسناد.