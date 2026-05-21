هوية ذكية لأمان حجاج السياحة.. "نسك" لسهولة التنقلات والحصول على الخدمات

بطاقة نسك لحجاج السياحة
مع قرب اكتمال سفر حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1447هـ / 2026م، تم تكثيف الجهود للإسراع في إصدار وتسليم بطاقات «نسك» الذكية للحجاج المصريين داخل مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون بين بعثة الحج السياحي المصري وبين مجموعة الراجحي، المعنية بخدمة وضيافة حجاج السياحة، تتم تلك الجهود بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات المختصة.

بطاقة «نسك» وثيقة رسمية أساسية

وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على تسهيل رحلة ضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة في ظل اعتماد بطاقة «نسك» كوثيقة رسمية أساسية تتيح للحاج التنقل بسهولة وأمان داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

الوثيقة الرسمية للحاج

وتُعد بطاقة «نسك» الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات نظامية الحاج، والدخول إلى المشاعر المقدسة، كما تسهم في تسهيل حصول الحجاج على مختلف الخدمات الصحية والتنظيمية والإرشادية طوال فترة أداء المناسك.

وتتضمن البطاقة كافة البيانات الأساسية الخاصة بالحاج، ومنها الاسم والجنسية ورقم جواز السفر ومقار الإقامة، بالإضافة إلى ارتباطها بتقنيات رقمية حديثة مثل رمز الاستجابة السريع QR وتقنية NFC، بما يتيح التحقق الفوري من بيانات الحاج وسهولة تقديم الدعم والخدمات الميدانية له.

تنسيق كامل مع بعثة الحج السياحي

ووضعت مجموعة الراجحي خطة تشغيلية متكاملة لخدمة حجاج السياحة المصريين، بالتنسيق مع بعثة الحج السياحي المصرية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات فور وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وتسليم بطاقات «نسك» لهم في أسرع وقت ممكن.

وشملت الخطة زيادة أعداد الموظفين وفرق العمل المختصة بإصدار وطباعة وتسليم البطاقات، إلى جانب توفير فرق دعم فني وخدمة عملاء تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي استفسارات أو ملاحظات قد تواجه الحجاج.

التسليم داخل مقار السكن

وتتولى فرق ولجان شركة الراجحي لخدمات الحجاج التواجد بمطاري جدة والمدينة المنورة لمتابعة إجراءات وصول الحجاج، بالتنسيق الكامل مع مشرفي شركات السياحة واللجان الفرعية التابعة لبعثة الحج السياحي.

ويتم تسليم بطاقة «نسك» للحجاج داخل مقار السكن، مع تفعيلها رقميًا عبر تطبيق «نسك»، بالإضافة إلى تسليم الأساور الذكية التي تتضمن بيانات الحاج وأرقام التواصل الخاصة بالبعثة، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمان وسرعة الوصول للحجاج عند الحاجة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أهمية التزام الحجاج بحمل بطاقة «نسك» طوال فترة الحج، باعتبارها شرطًا أساسيًا لدخول المشاعر المقدسة والتنقل بينها، لما توفره من تنظيم وسهولة في تقديم الخدمات والرعاية الميدانية لضيوف الرحمن.

