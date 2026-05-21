شركات السياحة توزع أماكن الحجاج بمخيمات المشاعر أون لاين لأول مرة

أطلقت بعثة الحج السياحي آلية جديدة لموسم الحج الحالي 1447هـ ، أتاحت الآلية ولأول مرة لشركات السياحة المنظمة للحج هذا العام الاطلاع مبكرا وبشكل دقيق وتفصيلي ومباشر على أماكن إقامة الحجاج التابعين لها داخل مخيمات المشاعر المقدسة، في كل من منى وعرفات

كما أتاحت وحتى قبل سفر الحجاج للأراضي المقدسة توزيع الحجاج وتسكينهم داخل مخيمات منى وعرفات وتحديد رقم المخيم وايضاً رقم "السوفا بيد" الخاصة بكل حاج.

شركات السياحة توزع أماكن حجاجها داخل مخيمات المشاعر "اون لاين"



وقد تم هذا الإجراء ولأول مرة "أون لاين" وبما يساعد في سرعة وصول شركات السياحة إلى المخيمات الخاصة بها داخل المشاعر المقدسة واستلام مخيماتها المخصصة بسهولة ويسر قبل الحج بحوالي اسبوع لأول مرة في تاريخ الحج السياحي.



تأتي هذه الخطوة ضمن التطوير والتحديث المستمر في آليات الحج السياحي الذي يتم بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، وفي إطار تفعيل التحول الرقمي وربط كافة بيانات برامج الحج عبر بوابة خدمات الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.



وقد سمحت تلك الآلية للشركات بإدراج ومراجعة تفاصيل السكن الخاصة بالحجاج، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، مع تحديد تواريخ الإقامة بدقة، وتم كل هذا الجهد بتعاون وتنسيق تام ومميز مع مجموعة الراجحي لخدمات الحج المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة

تفقد المخيمات على أرض الواقع



وللتأكد من نجاح تلك الآلية الجديدة، فقد تفقدت تنفيذها علي أرض الواقع ومن داخل مخيمات مني وعرفات وقبل وصول الحجاج قيادات بعثة الحج السياحي من الوزارة والغرفة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات معتبرة أنها نقلة نوعية بالحج السياحي تسهم في التخفيف على الشركات وتسهم كذلك في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الحجاج



وقد تم تنفيذ وتفعيل الآلية الجديدة بالتنسيق التام بين قطاع الشركات بالوزارة وبين غرفة شركات السياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة

مكان لكل حاج

وأوضح احمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن الالية الجديدة تضمن سهولة تسكين الحجاج بكافة برامج الحج السياحي "الخمس نجوم والاقتصادي والبري" داخل مخيمات منى وعرفات ومنع التزاحم أو الإرتباك الذي كان يسود المخيمات فور وصول الحجاج ، وكذلك مواجهة التدافع لحجز الصوفا بيد والأماكن داخل المخيمات بصورة عشوائية وغير منظمة.



وأضاف ان الآلية الجديدة تقضي علي اي تزاحم او عشوائية أو مشاحنات بين الشركات والحجاج علي الأماكن داخل المخيمات وبما يمكن الحجاج من أداء المناسك في هدوء وسكينة و بنظام واضح ومحدد



وقد قامت لجنة السياحة الدينية بالمتابعة اليومية لتنفيذ الشركات الآلية الجديدة بسهولة ويسر بفضل البنية التقنية المتميزة لها التي تم تنفيذها في إطار ميكنة العمل ما بين الوزارة والغرفة بشكل متميز



وأوضح أحمد إبراهيم ان تلك الآلية الجديدة مهدت الطريق وبشكل كبير في تجهيز مخيمات الحجاج بالتنسيق بين اللجنة وشركة الراجحي لخدمات الحجاج المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة برئاسة المهندس بندر الراجحي وبمتابعة على مدار الساعة من قبل الشركات لعملية توزيع وتسكين حجاجها والاستعداد حاليا لاستلام المخيمات بسهولة بناء على تلك الآلية



توزيع الحجاج مبكرا

واضاف احمد ابراهيم ان لجنة السياحة الدينية قامت بإخطار الشركات بشكل محدد بأماكن مخيماتها في منى وعرفات وعدد وأرقام المقاعد أو " السوفابيد " المخصصة لكل شركة منذ أيام وقبل سفر حجاجهم للأرضي المقدسة, وقامت الشركات بالتنسيق التام مع اللجنة والجهاز الإداري للغرفة تحت إشراف أسامة عمارة المدير التنفيذي، بتسكين الحجاج على الأماكن المخصصة وإخطار الغرفة للتنسيق مع شركة الراجحي المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة، وتحت اشراف احمد سمير نائب الرئيس التنفيذي للشركة بالتوزيع النهائي ، مع إتاحة إمكانية التبديل والتغيير بالامكان لكن دون تجاوز العدد والأماكن المحددة لكل شركة طبقا لعدد حجاجها، وقد تم ترتيب الحجاج وفقًا لرؤية الشركة أو وفق برامج الارتباط، مع إمكانية التعديل والمتابعة بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين إدارة المخيمات وتسهيل حركة الحجاج داخلها.

الجولة تكشف نجاح الآلية

وقد اكدت جولة بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي داخل المخيمات نجاح الآلية الجديدة وسهولة تعامل الشركات من خلالها، وتأكدت البعثة بالفعل من قيام الشركات بتسكين حجاجها بالمخيمات، وقيام شركة الراجحي بتنفيذ تسكين الشركات على أرض الواقع وقبل استلام المخيمات بأيام، موجهين الشكر للشركة وقادتها وموظفيها على جهودهم لإنجاح الحج السياحي هذا العام



وقد شارك في الجولة عدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة وهم أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو اللجنة

وشارك في الجولة من وزارة السياحة والآثار كل من إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، والمهندس مصطفى عصر مدير وحدة التطوير والدعم الفني، وهاني نصر عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية للشركات.



كما توجه قيادات البعثة بالشكر إلى فريق عمل غرفة شركات السياحة من الجهاز الإداري للغرفة بقيادة أسامة عمارة المدير التنفيذي والذين شاركوا بالجولة ايضا وذلك لجهودهم المتواصلة منذ أسابيع لتنفيذ الآلية الجديدة والتنسيق ما بين شركات السياحة وشركة الراجحي لتذليل العقبات أمام تنفيذها وضمان نجاحها.