اليوم.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ52 مِن فعاليَّات مبادرة “معًا لمواجهة الإلحاد”

يَعقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف، في التَّاسعة والنصف مِنْ مساء اليوم، الخميس، اللقاءَ الثاني والخمسين مِنْ فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد.



ويستضيف هذا اللقاء - الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة (تليجرام) تحت عنوان: “مظاهر الإعجاز في قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ}.. ماء زمزم نموذجًا”، الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ في كليَّة العلوم بجامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العِلمي بمجمع البحوث الإسلاميَّة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

وتسعى هذه اللقاءات -التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف وبما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

وتُعقَد هذه اللقاءات بإشراف الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين.