موسم كارثي للأهلي .. الأحمر يخسر 4 بطولات في 2025-2026

أنهى النادي الأهلي موسم 2025- 2026 الكارثي بعد الفشل في الوصول لدور أبطال افريقيا في الموسم الجديد بعد وصوله للمركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري.

الأهلي في الموسم الحالي خسر كل البطولات مثل الدوري المصري حيث حل في المركز الثالث خلف الزمالك بطل الدوري وبيراميدز وصيف البطولة.

موسم كارثي للأهلي

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وودع منافسات البطولة من دور ربع النهائي.

بجانب الخروج من بطولة كأس مصر أمام فريق وي أحد اندية القسم الثاني وخرج من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وواصل موسم الأهلي الكارثي بعدم التواجد في بطولته المفضلة في الموسم المقبل وهي دوري أبطال أفريقيا حيث ابتعد عن المراكز المؤهلة للبطولة

ويشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما حل في المركز الثالث خلف المركزين المؤهلين لبطولة دوري الأبطال.

ويمكن استثناء بطولة السوبر المصري التي حققها الفريق في بداية الموسم أمام الغريم التقليدي الزمالك لكن يعتبرها الجماهير بطولة ضعيفة بالنسبة للبطولات الأهم والمؤهلة لبطولات قارية وعالمية.