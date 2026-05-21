«صرح أكاديمي واعد».. محافظ أسيوط يشيد بدور جامعة أسيوط الأهلية في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والابتكار

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، الذي عُقد بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، برئاسة الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي الأسبق والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور محمد عبدالسميع، رئيس جامعة أسيوط الأسبق وأمين مجلس الأمناء، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء ونخبة من القيادات الأكاديمية والشخصيات العامة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب محافظ أسيوط عن خالص شكره وتقديره لمجلس الأمناء على الدعوة الكريمة للمشاركة في الاجتماع، مؤكدًا أن جامعة أسيوط الأهلية تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي في مصر، وتجسد توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوسع في إتاحة تعليم جامعي حديث يواكب متطلبات المستقبل ويلبي احتياجات سوق العمل.

وقال المحافظ إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تمثل نموذجًا متطورًا للمؤسسات التعليمية القادرة على تقديم برامج أكاديمية حديثة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

كما بعث اللواء محمد علوان بخالص التهاني إلى أعضاء مجلس الأمناء ومنتسبي الجامعة وأبناء محافظة أسيوط، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصر بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتنمية.

ووجّه محافظ أسيوط الشكر للدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تقديرًا لما بذله من جهود متميزة خلال الفترة الماضية لدعم الجامعة الأهلية، كما قدّم التهنئة للدكتور محمد سيد إبراهيم بمناسبة توليه رئاسة جامعة أسيوط الأهلية، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرته على استكمال مسيرة البناء والتطوير وتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، رحب الدكتور وائل الدجوي بمحافظ أسيوط وأعضاء المجلس، مشيدًا بالدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة لقطاع التعليم الجامعي، ومؤكدًا أن مجلس الأمناء يواصل العمل على وضع السياسات والرؤى التي تكفل تعزيز جودة العملية التعليمية وترسيخ مكانة الجامعة كواحدة من الجامعات الرائدة في صعيد مصر.

وأوضح الدكتور محمد سيد إبراهيم أن الجامعة شهدت خلال الفترة الماضية خطوات متسارعة لاستكمال بنيتها الأكاديمية والإدارية، بما يضمن انتظام الدراسة وفق أفضل المعايير التعليمية والإدارية، مشيرًا إلى أن الجامعة، بما تضمه من برامج أكاديمية حديثة وتجهيزات متطورة، تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم الجامعي في صعيد مصر، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية القادرة على المنافسة والابتكار.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية الأكاديمية والإدارية، وخطط دعم وتطوير البرامج الدراسية والبنية التعليمية، إلى جانب متابعة جهود التوسع في البرامج الأكاديمية الحديثة، بما يعزز مكانة جامعة أسيوط الأهلية كأحد الصروح التعليمية الواعدة في صعيد مصر.

وفي ختام الاجتماع، جرى تبادل الدروع التذكارية بين محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، والدكتور وائل الدجوي، والدكتور محمد سيد إبراهيم، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة الجامعة وخطط التطوير بها.