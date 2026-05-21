الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يشهد توزيع أجهزة كهربائية وأثاث وكراسي متحركة ومشروعات لـ50 أسرة

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية توزيع أجهزة كهربائية وأثاث منزلي وكراسي متحركة، إلى جانب مشروع للتمكين الاقتصادي، لصالح 50 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم ببهو ديوان عام المحافظة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بأسيوط، في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

حضر الاحتفالية الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والعقيد أحمد جلال مدير مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس مينا إبراهيم المنسق العام للمؤسسة، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ,عدد كبير من متطوعي مؤسسة حياة كريمة.

وخلال لقاءه بمسئولي مؤسسة "حياة كريمة"، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للدور المجتمعي الفاعل الذي تقوم به المؤسسة في دعم الأسر غير القادرة وتلبية احتياجاتها الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنها، مؤكدًا أن هذه الجهود تجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا بالغًا بالأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية ويحقق العدالة في توزيع الخدمات والمساعدات.

وتفقد المحافظ المساعدات المخصصة للتوزيع، والتي تضمنت ثلاجات وغسالات وبوتاجازات ومراتب ودواليب، بالإضافة إلى كراسي متحركة كهربائية وعادية لذوي الهمم، فضلًا عن تسليم ماكينة لتجهيز الدواجن "رياشة" لإحدى الأسر المستحقة ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، بما يوفر لها مصدر دخل مستدام ويساعدها على تحسين ظروفها المعيشية.

من جانبه، وجه مدير مؤسسة حياة كريمة بأسيوط العقيد أحمد جلال، الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه لأنشطة المؤسسة وحرصه على تذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية، فيما أكد المهندس مينا ابراهيم المنسق العام للمؤسسة استمرار مؤسسة حياة كريمة في تقديم أوجه الدعم المختلفة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وذوي الهمم ومختلف فئات المجتمع في جميع قرى ومراكز المحافظة اجتماعيًا واقتصاديًا وتنمويًا.

