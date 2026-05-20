محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرية البربا بمركز صدفا

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمختلف المراكز والمدن والقرى، تنفيذًا لخطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لحركة المواطنين، خاصة بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد إبراهيم، رئيس المركز، نفذت أعمال صيانة شاملة ومراجعة دورية لمنظومة الإنارة العامة بقرية البربا، تضمنت إصلاح الأعطال الفنية، وصيانة واستبدال عدد من الكشافات واللمبات التالفة، إلى جانب التأكد من سلامة الشبكة الكهربائية لضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة التشغيل.

وقال المحافظ إن الأعمال تمت تحت إشراف هلال مختار رفاعي وياسر أبو عليم شلتوت، نائبي رئيس المركز، وبمتابعة أشرف أبو الدهب حافظ، رئيس الوحدة المحلية بقرية البربا، في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الإنارة العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد اللواء محمد علوان أن حملات صيانة وتركيب كشافات الإنارة الجديدة مستمرة بشكل يومي في مختلف قرى ومراكز المحافظة، بهدف رفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيق أعلى درجات السلامة للمواطنين، فضلًا عن إظهار الشوارع والميادين بالمظهر اللائق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.