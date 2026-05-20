محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء ضمن أعمال الموجة الـ29

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في إطار المرحلة الحالية من الموجة الـ29 للإزالات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بكل حسم مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قومية لضمان حقوق الأجيال القادمة وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي تم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن إزالة 18 حالة تعدي ومخالفة متنوعة، شملت 3 حالات متغيرات مكانية ومخالفات بناء على مساحة 200 متر مربع، إلى جانب إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة بلغت 12 قيراط و9 أسهم.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهود إزالة التعديات بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية وقوات إنفاذ القانون، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم وفي المواعيد المحددة، بما يرسخ هيبة الدولة ويحافظ على ممتلكاتها.

كما جدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف من خلال غرفة العمليات المركزية والخط الساخن (114)، أو عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك.