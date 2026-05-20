اديله عمري وبرضو قليل.. مي كساب توجه رسالة لجمهورها بعد نجاح اللعبة

أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها بعّد نجاح مسلسل اللعبة تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة

ونشر مي كساب صورة لطاقم العمل وكتبت عبر الانستجرام :"جمهور اللعبة.. جمهور كبير جمهور عظيم أديله عمري وبرضه قليل بنحبكم قوي قووووووووي".



الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فيه كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة.