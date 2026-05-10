هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

حرصت النجمة مى كساب على دعم زوجها النجم أوكا بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد، ويشمل مزيكا مختلفة.

وكتبت مي كساب، في أحدث منشوراتها: “في كتير موهوبين، بس أما تبقي موهوب وصاحب فكر؛ هنا الاختلاف والاجتهاد والتميز”.

وأضافت: “ألبوم جديد وتجربة جديدة مختلفة دايمًا، أكتر حاجة بِتهِمُّه إزاي هيطور في المزيكا، إزاي هيرضي جمهوره الكبير اللي دايمًا مستني منه الجديد عشان هو المخترع هو الجنرال”.

ووجهت له رسالة رومانسية خلال ترويجها لألبومه الجديد، وكتبت: “جنرال المزيكا وأكيد جنرال قلبي، الجمهور الحبيب، ألبوم جنرال أوكا الجديد حاليًا على جميع المنصات الإلكترونية”.

حقق مطرب المهرجانات أوكا، ردود أفعال واسعة مؤخرا؛ عقب طرح أحدث كليباته الغنائية “بيحارب الملل”، والذي نجح في تصدر المشهد الفني خلال فترة قصيرة، محققًا نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا ملحوظًا عبر مختلف المنصات الرقمية.