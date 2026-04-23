اللعبة الحلقة 10.. ظهور محمد محيى وشرط مي كساب للاستمرار في فريق هشام ماجد

طرحت منصة شاهد vip الحلقة العاشرة من مسلسل" اللعبة" في موسمه الخامس من بطولة هشام ماجد.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، ظهور الفنان محمد محيى، كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة، وقد ادي اغنيته الشهيرة قادر وتعملها، فيما نشبت خلافات حادة بين كل من وسيم واسراء، فيما قامت شيماء بالشتراط على مظهر بالعمل معها كوجه اعلاني لإحدى شركات الازياء حتى تقوم باللعب معه، بالإضافة إلى عمله في الشركة الأخرى، فيما اللعبة بعرض تحدي جديد على الفريقين.

الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فيه كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة.