الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد استشهاد 5 فلسطينين بمسيرة إسرائيلية .. حماس توجه طلبا عاجلا لمجلس السلام

محمود نوفل

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية  "حماس" حازم قاسم  أن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة والتي استهدفت الأطفال بشكل مباشر تمثل دليلاً جديداً على استمرار ما وصفها بحرب الإبادة واستمرار نشر الموت في مختلف مناطق القطاع دون توقف.

وقالت قاسم في تصريحات له : قصف طائرة مسيّرة لمجموعة من المواطنين في ساحة عامة في مشروع بيت لاهيا شمال غزة ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال يمثل جريمة جديدة ضمن مسلسل المجازر والانتهاكات المستمرة.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تكشف عن عجز متزايد لما يُعرف بـ"مجلس السلام" عن إلزام الاحتلال بوقف خروقاته أو تنفيذ التزاماته ضمن أي اتفاقات قائمة ، لافتا إلى أن هذه الجرائم تعكس بوضوح أن الآلة العسكرية للاحتلال هي المسؤولة عن ارتكاب أعمال الإبادة وانتهاك القانون الدولي والإنساني.

وفي نهاية تصريحاته ، طالب قاسم   الوسطاء والدول الضامنة و"المشاركين فيما يسمى مجلس السلام" بالوقوف أمام مسؤولياتهم بإلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

