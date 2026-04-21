حماس: مهتمون باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات

وأوضحت "حماس" في بيان: "تؤكد حركة المقاومة الإسلامية أنها أجرت العديد من اللقاءات والمشاورات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى "اتفاق شرم الشيخ" والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية، في ضوء خطة الرئيس ترامب".





وأضاف البيان: "تؤكد الحركة أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول".





وأكدت "حماس" أنها "مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات"، موضحة أنها "سوف تقدم ردها على المقترحات المقدمة بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية".





ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها أطراف إقليمية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق.