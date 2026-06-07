فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت خيرية علي ، مرتدين فستان طويل باللون الأزرق، وجاء الفستان بتصميم غير تقليدي ذا ذيل طويل ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت خيرية علي ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد خيرية علي ، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور خيرية علي