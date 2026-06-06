إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

شاركت المطربة ساندي جمهورها أحدث ظهور لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث تألقت بإطلالة كاجوال شبابية جمعت بين البساطة والعصرية، ما لفت أنظار متابعيها وأثار تفاعلًا واسعًا.

تفاصيل إطلالة ساندي

وظهرت ساندي مرتدية سويت شيرت رمادي واسع يحمل طبعات باللونين الأحمر والأخضر، نسقته مع قبعة حمراء لافتة تحمل شعار إحدى العلامات التجارية الشهيرة، ما أضفى على إطلالتها طابعًا شبابيًا مميزًا.

كما اعتمدت النجمة ساندي على سماعات رأس كبيرة باللون الأسود، وهو ما منح اللوك لمسة عصرية تتماشى مع أحدث صيحات الموضة، بينما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بشكل طبيعي على كتفيها.

ساندي

ومن الناحية الجمالية، بدت ساندي بمكياج هادئ وناعم أبرز ملامح وجهها، مع لون شفاه طبيعي، فيما لفتت الأنظار بأظافرها المطلية باللون الأزرق الفاتح، والتي أضافت لمسة حيوية للإطلالة.

واختارت ساندي التقاط الصورة داخل أحد الأماكن ذات الديكورات الخشبية الدافئة والإضاءة الصفراء الهادئة، ما ساهم في إبراز تفاصيل اللوك وإضفاء أجواء مريحة وعصرية على الصورة.