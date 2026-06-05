مشروب منعش للصيف.. طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

يُعتبر موهيتو البطيخ من أشهر المشروبات الصيفية الباردة التي تمنح الجسم انتعاشًا رائعًا خلال الأجواء الحارة، خاصة مع المذاق المميز الذي يجمع بين البطيخ الطازج والليمون والنعناع والمشروب الغازي الفوار.

وتُعد وصفة موهيتو البطيخ على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال دقائق قليلة، بمكونات بسيطة ومتوفرة.

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

مقادير موهيتو البطيخ:

3 أكواب من البطيخ المقطع والمجمد

كوب من المشروب الغازي بالليمون

عصير 2 ليمونة طازجة

ملعقة كبيرة من العسل أو السكر (حسب الرغبة)

أوراق نعناع طازجة

مكعبات ثلج

شرائح ليمون للتزيين

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة تحضير موهيتو البطيخ خطوة بخطوة:

- لتجهيز المكونات:

ضعي قطع البطيخ المجمدة داخل الخلاط الكهربائي مع عصير الليمون وأوراق النعناع الطازجة.

- لخلط المكونات:

أضيفي العسل أو السكر، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي يشبه السموزي.

- لتحضير أكواب التقديم:

ضعي مكعبات الثلج داخل أكواب التقديم مع بعض أوراق النعناع لإضافة نكهة منعشة.

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

- إضافة المشروب الفوار:

اسكبي خليط البطيخ داخل الأكواب حتى ثلثي الكوب، ثم أضيفي المشروب الغازي الفوار وقلبي الخليط برفق.

- التزيين والتقديم:

زيني الأكواب بشرائح الليمون وقدمي موهيتو البطيخ باردًا للحصول على أفضل مذاق صيفي منعش.

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

أسرار نجاح موهيتو البطيخ

ـ استخدام البطيخ المجمد يمنح المشروب قوامًا أكثر كثافة وانتعاشًا.

ـ يمكن تقليل السكر أو استبداله بالعسل الطبيعي لمذاق صحي أكثر.

ـ إضافة النعناع الطازج تعزز النكهة وتمنح المشروب رائحة منعشة.

ـ يُفضل تقديم المشروب فور التحضير للحفاظ على الفوّار والطعم الطازج.

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

فوائد موهيتو البطيخ في الصيف

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش خلال فصل الصيف، كما يمد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة.