قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مد وقفها | نسبة ضريبة الأطيان الزراعية.. وماذا يعني قرار الحكومة الجديد؟
احمد ربنا.. ياسمين عز توجه رسالة للرجل السنجل
بعد تغيبه عن منزله .. التضامن تعيد طفلا إلى أسرته في قنا
رسميا الآن.. سعر الدولار بعد التراجع في البنوك
بوتين: أوكرانيا ارتكبت خطأً بجعل محادثات السلام علنية
حماس: وفد قيادي برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة
ما حكم ترك صلاة الجمعة دون عذر؟.. دار الإفتاء تحذر
مشهد فاجأ الجميع.. ما سبب الكدمة الحمراء على وجه الأمير أندرو؟
انخفاض جديد.. الذهب يتراجع 35 جنيها في تعاملات مساء اليوم
النيابة الفرنسية تحقق في شبهات تعذيب وجرائم حرب إسرائيلية بحق ناشطي أسطول الحرية
النصر ينافس الهلال على موهبة برشلونة في الميركاتو الصيفي
نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب منعش للصيف.. طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
آية التيجي

يُعتبر موهيتو البطيخ من أشهر المشروبات الصيفية الباردة التي تمنح الجسم انتعاشًا رائعًا خلال الأجواء الحارة، خاصة مع المذاق المميز الذي يجمع بين البطيخ الطازج والليمون والنعناع والمشروب الغازي الفوار.

وتُعد وصفة موهيتو البطيخ على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال دقائق قليلة، بمكونات بسيطة ومتوفرة.

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

مقادير موهيتو البطيخ:

3 أكواب من البطيخ المقطع والمجمد

كوب من المشروب الغازي بالليمون

عصير 2 ليمونة طازجة

ملعقة كبيرة من العسل أو السكر (حسب الرغبة)

أوراق نعناع طازجة

مكعبات ثلج

شرائح ليمون للتزيين

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة تحضير موهيتو البطيخ خطوة بخطوة:

- لتجهيز المكونات: 

ضعي قطع البطيخ المجمدة داخل الخلاط الكهربائي مع عصير الليمون وأوراق النعناع الطازجة.

- لخلط المكونات: 

أضيفي العسل أو السكر، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي يشبه السموزي.

- لتحضير أكواب التقديم: 

ضعي مكعبات الثلج داخل أكواب التقديم مع بعض أوراق النعناع لإضافة نكهة منعشة.

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

- إضافة المشروب الفوار: 

اسكبي خليط البطيخ داخل الأكواب حتى ثلثي الكوب، ثم أضيفي المشروب الغازي الفوار وقلبي الخليط برفق.

- التزيين والتقديم: 

زيني الأكواب بشرائح الليمون وقدمي موهيتو البطيخ باردًا للحصول على أفضل مذاق صيفي منعش.

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

أسرار نجاح موهيتو البطيخ

ـ استخدام البطيخ المجمد يمنح المشروب قوامًا أكثر كثافة وانتعاشًا.

ـ يمكن تقليل السكر أو استبداله بالعسل الطبيعي لمذاق صحي أكثر.

ـ إضافة النعناع الطازج تعزز النكهة وتمنح المشروب رائحة منعشة.

ـ يُفضل تقديم المشروب فور التحضير للحفاظ على الفوّار والطعم الطازج.

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

فوائد موهيتو البطيخ في الصيف

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش خلال فصل الصيف، كما يمد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة.

طريقة عمل موهيتو البطيخ موهيتو البطيخ بالليمون وصفات مشروبات صيفية مشروبات باردة منعشة طريقة عمل سموزي البطيخ موهيتو البطيخ فاطمة أبو حاتي مشروبات الصيف السهلة عصير البطيخ بالنعناع وصفات موهيتو سهلة مشروبات منعشة للحر طريقة عمل موهيتو في المنزل وصفات عصائر صيفية موهيتو سبرايت بالبطيخ مشروب البطيخ والليمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

العدادات الكودية

زيادات لا يتحملها المواطن.. مطالب برلمانية بعودة الشريحة الموحدة

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المشروعات القومية تعكس رؤية قوية من أجل المواطن

الشقق الفندقية

برلماني: تقنين الشقق الفندقية يدمج المليارات للاقتصاد الموازي ويعظم عوائد الثروة العقارية

بالصور

أرخص 5 سيارات زيرو مناسبة للبنات والسيدات.. صور

سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات

مشروب منعش للصيف.. طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

لماذا يتم تجاهل اضطراب ADHD لدى الفتيات؟.. تعرف على الأسباب والأعراض الخفية

أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد