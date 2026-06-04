قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات ونتنياهو رمز للخراب والدمار
كتّفه ونزل فيه ضرب | جريمة قتل بملعب كرة قدم بـ أكتوبر
صلاح يبحث عن حلم العودة للأضواء بـ كأس العالم 2026
هند الضاوي: حرب غزة كشفت حقيقة شعارات الحرية وحقوق الإنسان في الغرب
الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات الفحص لمواجهة فيروس الإيبولا
أبلكيشن زملكاوي ينجح في توفير مستحقات قضية "بيكي".. وعمل مكثف لإنهاء أزمة مصدق
زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية
كرامات الأولياء موجودة في 2026.. أزهري يفجر مفاجأة بدليل من السنة
منها محمد هنيدي.. عالم أزهري يحدد ما هو الحلال والحرام بالأفلام
تعرف على موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف
مصطفى بكري: المنطقة تتجه لتصعيد سياسي ودبلوماسي والمرحلة تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا
الضرائب : سعر الذهب محليا مرتبط بالعالمي .. ولا زيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
آية التيجي

تعتبر ليزي كيك بالآيس كريم من الحلويات السريعة التي حازت إعجاب الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والبحث عن وصفات باردة وسهلة التحضير دون الحاجة إلى الفرن.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة مبتكرة لهمل الليزي كيك الشهيرة تجمع بين البسكويت والآيس كريم والشوكولاتة للحصول على حلوى لذيذة تناسب الأطفال والكبار.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

مكونات ليزي كيك بالآيس كريم:
4 باكو بسكويت سادة.
2 كوب كريم شانية.

معلقتين من الحليب المكثف المحلى

كوب حليب مثلج

4حبات من الموز 

أي نوع من الشوكولاتة
كوب شوكولاتة بالحليب مذابة.
شوكولاتة بيضاء مذابة
ربع كوب زيت.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم:
ـ تفرد البسكويت على ورق استريتش بالكامب.
ـ يضرب الحليب مع الكريم شانتيه والحليب المكثف المحلى حتى نحصل على قوام متماسك.
ـ يُوزع الحليط على البسكويت ويتم فرده برفق.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

ـ يتم وضع الموز وبجانبها الشوكولاتة بشكل طولي.
يُلف الخليط على شكل رول باستخدام البلاستيك الشفاف.
ـ يُوضع الرول في الفريزر حتى يتماسك تمامًا.
ـ تُذاب الشوكولاتة مع الزيت لتحضير صوص غني.
ـ يُخرج الرول من الفريزر ويُغطى بالكامل بصوص الشوكولاتة.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

ـ يذاب الشوكولاتة البيضاء ويتم عمل خطوط من الشوكولاتة البيضاء.
ـ يُعاد إلى الفريزر لعدة دقائق حتى تتجمد طبقة الشوكولاتة.
ـ يُقطع إلى شرائح ويُقدم باردًا.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يمكن إضافة المكسرات المجروشة داخل الحشو تمنح الحلوى قرمشة مميزة.
ـ يفضل ترك الليزي كيك في الفريزر لمدة لا تقل عن اربع ساعات قبل التقديم للحصول على أفضل قوام.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

وتعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لمحبي الحلويات الباردة، إذ تجمع بين مذاق الشوكولاتة الغني وقوام الآيس كريم الكريمي مع البسكويت المقرمش في دقائق معدودة.

طريقة عمل ليزي كيك ليزي كيك بالآيس كريم طريقة عمل ليزي كيك بالشوكولاتة حلويات باردة سهلة حلويات الصيف وصفات الشيف محمد حامد حلوى بالبسكويت والآيس كريم طريقة عمل حلوى سريعة وصفات حلويات بدون فرن ليزي كيك سهل وسريع حلويات للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

بعوضة

إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

ورشة التوعية بمهنة القبالة في مصر

التمريض: ارتفاع معدلات الولادة القيصرية يفرض التوسع في تأهيل القابلات

طلعت مصطفى

بمبيعات 130 ملياراً في 2025.. مجموعة طلعت مصطفى تتربع على عرش الساحل الشمالي منفردة

ايركايرو

القنصلية المصرية في فرانكفورت تحتفل بـ 46 عامًا على التعاون بين القاهرة والبلدية الألمانية

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد