طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

تعتبر ليزي كيك بالآيس كريم من الحلويات السريعة التي حازت إعجاب الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والبحث عن وصفات باردة وسهلة التحضير دون الحاجة إلى الفرن.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة مبتكرة لهمل الليزي كيك الشهيرة تجمع بين البسكويت والآيس كريم والشوكولاتة للحصول على حلوى لذيذة تناسب الأطفال والكبار.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

مكونات ليزي كيك بالآيس كريم:

4 باكو بسكويت سادة.

2 كوب كريم شانية.

معلقتين من الحليب المكثف المحلى

كوب حليب مثلج

4حبات من الموز

أي نوع من الشوكولاتة

كوب شوكولاتة بالحليب مذابة.

شوكولاتة بيضاء مذابة

ربع كوب زيت.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم:

ـ تفرد البسكويت على ورق استريتش بالكامب.

ـ يضرب الحليب مع الكريم شانتيه والحليب المكثف المحلى حتى نحصل على قوام متماسك.

ـ يُوزع الحليط على البسكويت ويتم فرده برفق.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

ـ يتم وضع الموز وبجانبها الشوكولاتة بشكل طولي.

يُلف الخليط على شكل رول باستخدام البلاستيك الشفاف.

ـ يُوضع الرول في الفريزر حتى يتماسك تمامًا.

ـ تُذاب الشوكولاتة مع الزيت لتحضير صوص غني.

ـ يُخرج الرول من الفريزر ويُغطى بالكامل بصوص الشوكولاتة.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

ـ يذاب الشوكولاتة البيضاء ويتم عمل خطوط من الشوكولاتة البيضاء.

ـ يُعاد إلى الفريزر لعدة دقائق حتى تتجمد طبقة الشوكولاتة.

ـ يُقطع إلى شرائح ويُقدم باردًا.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يمكن إضافة المكسرات المجروشة داخل الحشو تمنح الحلوى قرمشة مميزة.

ـ يفضل ترك الليزي كيك في الفريزر لمدة لا تقل عن اربع ساعات قبل التقديم للحصول على أفضل قوام.

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

وتعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لمحبي الحلويات الباردة، إذ تجمع بين مذاق الشوكولاتة الغني وقوام الآيس كريم الكريمي مع البسكويت المقرمش في دقائق معدودة.