طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ .. حلوى باردة مُنعشة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات حلويات باردة وسهلة التحضير خلال فصل الصيف، وتعد وصفة تيراميسو الخوخ للشيف فاطمة أبو حاتي من الخيارات المميزة التي تجمع بين المذاق المنعش والقوام الكريمي الغني، مع لمسة مختلفة من جيلي الخوخ وقطع الفاكهة.

وتتميز هذه الوصفة بأنها لا تحتاج إلى فرن، كما تعتمد على طبقات من بسكويت الليدي فينجر المغموس في جيلي الخوخ، مع كريمة ناعمة وطبقة جيلي متماسكة تمنحها شكلاً جذابًا ومذاقًا لذيذًا.

طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ

طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ

مكونات تيراميسو بجيلي الخوخ:

الطبقة الأساسية:

باكيت بسكويت ليدي فينجر (أصابع).

باكيت جيلي خوخ مذاب في ماء مغلي.

مكونات الكريمة:

2 ظرف كريم شانتيه (دريم ويب).

كوب حليب مثلج.

علبة قشطة (170 جرامًا).

6 قطع جبنة كيري أو جبن كريمي.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

مكونات طبقة الجيلي:

2 باكيت جيلي خوخ.

كوبان ماء مغلي.

كوبان ماء بارد.

قطع خوخ طازجة أو معلبة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ

طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ:

أولاً: تحضير الجيلي: يُذاب جيلي الخوخ في الماء المغلي جيدًا، ثم يضاف الماء البارد ويُقلب الخليط حتى يتجانس، ويُترك جانبًا ليبرد.

ثانيًا: تحضير الكريمة: يُخفق الحليب المثلج مع الكريم شانتيه حتى يتضاعف حجمه، ثم تضاف القشطة والجبن الكريمي والسكر البودرة والفانيليا، ويستمر الخفق حتى الحصول على خليط كريمي متماسك.

ثالثًا: تجميع التيراميسو: تُغمس أصابع الليدي فينجر سريعًا في خليط الجيلي.

تُرص في قاع قالب زجاجي مناسب.

ـ تُوزع طبقة الكريمة بالتساوي فوق البسكويت.

ـ تُضاف قطع أو شرائح الخوخ فوق الكريمة.

ـ يُوضع القالب في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

رابعًا: إضافة طبقة الجيلي: يُصب الجيلي البارد بحذر فوق طبقة الخوخ والكريمة، ثم يُعاد القالب إلى الثلاجة.

طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ

مدة تبريد وتقديم التيراميسو بجيلي الخوخ

ويُترك تيراميسو بجيلي الخوخ في الثلاجة لمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات على الأقل، ويفضل تركه طوال الليل حتى تتماسك الطبقات جيدًا وتتداخل النكهات، ثم يُقدم باردًا.

ويعد تيراميسو بجيلي الخوخ من الحلويات الصيفية الخفيفة التي تجمع بين الطعم الكريمي الغني ونكهة الخوخ المنعشة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للعزومات والمناسبات العائلية.