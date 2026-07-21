النائب العام يلتقي وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بممثلي أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتعاون وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان.

واستُهل اللقاء بعرض تقديمي استعرض خلاله ممثلو النيابة العامة الدور الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، باعتبارها أمينة على الدعوى الجنائية، وحامية للشرعية وسيادة القانون، إلى جانب أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذتها في هذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بتطوير آليات حماية الحقوق والحريات، والتفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية، وبناء القدرات، والتدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة.

وعقب انتهاء العرض، دار نقاش بناء بين الجانبين، بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك في حدود الاختصاصات الدستورية والقانونية للنيابة العامة المصرية، مع توضيح الأطر القانونية والإجرائية الحاكمة لعملها، والإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية الحقوق والحريات وإنفاذ القانون، بما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وسيادة القانون.