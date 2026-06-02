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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين.. وصفة سهلة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
آية التيجي

يُعد طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين من الأطباق المميزة التي تجمع بين مذاق اللحوم الغني والخضروات الشهية مع طبقة عجين ذهبية تضفي نكهة خاصة على الوصفة.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة تحضير الطاجن بخطوات بسيطة للحصول على وجبة متكاملة وسهلة التحضير.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

مقادير طاجن اللحمة بالخضار:
كيلو لحم مقطع مكعبات.
بطاطس مكعبات.
جزر مقطع.
بسلة.
كوسة مقطعة.
6 حبات بطاطس صغيرة مقطعة أنصاف.
2 حبة بصل مقطعة أنصاف.
2 ثمرة طماطم مقطعة أنصاف.
ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
فلفل رومي وفلفل حار حسب الرغبة.
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
سمنة أو زيت للتشويح.
ملح وفلفل أسود.
بهارات لحمة.
حبهان وورق لورا.
رشة سكر.
مقادير العجين:
2 كوب دقيق.
ملعقة صغيرة خميرة فورية.
ملعقة صغيرة سكر.
رشة ملح.
ماء دافئ للعجن.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار بالعجين:
ـ لتشويح اللحم وتجهيز الطاجن: في طاسة على نار مرتفعة، يُسخن القليل من السمن والزيت ثم تُضاف مكعبات اللحم وتُشوح جيدًا حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.
ـ يُرص الخضار داخل الطاجن، ثم تُضاف إليه قطع اللحم المشوحة. وفي نفس طاسة التشويح، تُضاف صلصة الطماطم مع كوب من الماء والبهارات، وتُترك المكونات حتى الغليان، ثم يُصب الخليط فوق اللحم والخضار داخل الطاجن.
ـ يُغطى الطاجن بورق الزبدة ثم ورق الفويل، ويُوضع في فرن ساخن حتى يقترب اللحم والخضار من تمام النضج.
ـ لتحضير العجين: في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح، ثم يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.
ـ تُفرد العجينة على شكل دائرة بحجم الطاجن، ثم تُوضع على الوجه مع الضغط على الأطراف لإغلاق الطاجن بإحكام والحفاظ على البخار والنكهات داخل الوصفة.
اللمسة الأخيرة
ـ يُدهن وجه العجين بالبيض، ويمكن رش السمسم أو حبة البركة حسب الرغبة، ثم يُعاد الطاجن إلى الفرن حتى تكتسب العجينة لونًا ذهبيًا شهيًا.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

سر نجاح طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين

ويتميز طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين بمذاقه الغني وقوامه الطري، كما أنه من الوصفات المناسبة لتقديم اللحوم بطريقة مختلفة تجمع بين الخضار والعجين في طبق واحد.

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طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين.. وصفة سهلة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

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