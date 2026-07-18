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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أكبر مشروعات "حياة كريمة" في سوهاج..مستشفى ساقلتة المركزي يستعد لخدمة آلاف المواطنين

مستشفى ساقلتة المركزي
مستشفى ساقلتة المركزي
سوهاج _ أنغام الجنايني

تواصل مديرية الصحة بمحافظة سوهاج اللمسات النهائية لتجهيز مستشفى ساقلتة المركزي، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا خلال الفترة المقبلة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بهدف تطوير الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة داخل القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، في خطوة تمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

اضخم مشروعات حياة كريمة في سوهاج

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتحديث البنية التحتية للقطاع الصحي، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين داخل نطاق إقامتهم، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، ويحد من معاناة المرضى في الانتقال إلى المدن الكبرى لتلقي العلاج.

ويُعد تطوير مستشفى ساقلتة المركزي الأكبر منذ إنشائها، حيث شمل المشروع إعادة تأهيل المبنى القديم بالكامل، إلى جانب إنشاء مبنى جديد يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، وفق أحدث المعايير العالمية في تصميم وتشغيل المستشفيات، مع الالتزام الكامل باشتراطات مكافحة العدوى والسلامة المهنية، وتطبيق نظم تشغيل حديثة تضمن تقديم خدمة طبية عالية الجودة.

وتقام المستشفى على مساحة تبلغ 7473 مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 135 سريرًا، لتخدم أبناء مركز ساقلتة والقرى التابعة له، إلى جانب دعم المستشفيات المجاورة ورفع كفاءة الخدمة الصحية داخل المحافظة.

ويضم المستشفى مجموعة متكاملة من الأقسام الطبية، حيث يحتوي الدور الأرضي على قسم للطوارئ مجهز لاستقبال الحالات الحرجة، وقسم للأشعة، بالإضافة إلى 13 عيادة خارجية تغطي مختلف التخصصات الطبية، بما يتيح تقديم خدمات الكشف والعلاج بصورة يومية.

أما الدور الأول فيشمل قسم العلاج الطبيعي، ووحدة الغسيل الكلوي، والمعامل، ووحدة المناظير، إلى جانب 24 سريرًا للإقامة الداخلية، فيما يضم الدور الثاني أربع غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، وقسم العناية المركزة بطاقة 18 سريرًا، بالإضافة إلى الإدارة ونظم المعلومات و21 سريرًا للإقامة الداخلية.

كما خُصص الدور الثالث لقسم النساء والتوليد، والحضانات، ووحدات متخصصة لرعاية الأمهات والأطفال، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئات، ويعزز جهود الدولة في دعم صحة الأم والطفل، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لمبادرة "حياة كريمة".

ويمثل مستشفى ساقلتة المركزي صرحًا طبيًا جديدًا يضاف إلى المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، ويجسد حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الصحة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، بما يضمن توفير خدمات علاجية متطورة للمواطنين، وتحقيق العدالة الصحية، ورفع كفاءة المنشآت الطبية في مختلف أنحاء المحافظة، وسط توقعات بأن يسهم التشغيل الكامل للمستشفى في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير بيئة علاجية متكاملة لأهالي مركز ساقلتة والمناطق المحيطة.

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