خلال يومين.. إجراء 9 عمليات زراعة قوقعة للأطفال في سوهاج

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 9 عمليات زراعة قوقعة للأطفال بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك على مدار يومي 14 و15 يوليو 2026، ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد خلف عفيفي، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، أن مستشفى الهلال استضافت فريقًا متخصصًا في جراحات زراعة القوقعة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

محافظة سوهاج

وبمشاركة الأستاذ الدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام، مشيرًا إلى أن إجراء هذه العمليات يأتي انطلاقًا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية، بما يواكب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف مدير عام الفرع أن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة التي أُجريت بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بلغ 499 حالة منذ إنشاء الوحدة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به المستشفى من كوادر طبية مؤهلة وإمكانات متطورة، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متخصصة للأطفال بمحافظة سوهاج.