وزير العمل يعلن إجراء الاختبارات النظرية للمتقدمين على فرص عمل بالخارج

أعلن وزير العمل حسن رداد،اليوم السبت، عن إجراء الاختبارات النظرية للشباب المتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا للعمل في مهنة بائع أجهزة إلكترونية بإحدى الدول العربية، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري للعمل في الأسواق الخارجية بشكل قانوني وآمن ومنظم، وبما يضمن حماية حقوقهم وتوفير فرص عمل لائقة

وأكد الوزير أن الاختبارات تمثل ترجمة عملية لما تعلنه الوزارة من فرص عمل،وتعكس المصداقية في تنفيذ ما يتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أن جميع مراحل التقديم والاختبارات تتم وفق معايير مهنية تحقق العدالة والشفافية واختيار العناصر الأكثر كفاءة.

وأوضح أن هذه الفرص تؤكد حرص الدولة على التوسع في فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية، داعيًا الشباب إلى متابعة ما تعلنه وزارة العمل بشكل مستمر من فرص تشغيل داخل مصر وخارجها، وعدم الانسياق وراء السماسرة أو الإعلانات الوهمية، والتعامل مع الوزارة باعتبارها القناة الرسمية التي تضمن استدامة فرص العمل، والحفاظ على الحقوق، والتواصل المستمر مع العاملين بالخارج وتقديم الدعم لهم.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها للتوسع في التشغيل الخارجي، بالتنسيق مع شركاء العمل في مختلف الدول، بما يعزز من حضور العمالة المصرية المدربة في الأسواق الدولية، ويواكب توجيهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.