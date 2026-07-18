الرعاية الصحية: نجاح 5 عمليات جديدة ومتقدمة لزراعة قرنية العين بمجمع الإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء 5 عمليات جديدة ومتقدمة لزراعة قرنية العين بمجمع الإسماعيلية الطبي، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، في خطوة جديدة تعكس نجاح الهيئة في التوسع في توطين الجراحات الدقيقة والتخصصية داخل منشآتها الصحية، وتعزيز قدرتها على تقديم أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نجاح إجراء هذه العمليات يمثل امتدادًا لجهود الهيئة في التوسع في تقديم الخدمات الطبية فائقة التخصص داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعكس جاهزية منشآت الهيئة لإجراء التدخلات الجراحية الدقيقة والمعقدة، بما يسهم في إتاحة أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين داخل محافظاتهم، وتقليل الحاجة إلى السفر أو الإحالة خارج المحافظة للحصول على هذا النوع من الخدمات.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن زراعة قرنية العين تُعد من الجراحات الدقيقة والمتقدمة التي تصل تكلفة إجرائها خارج مظلة التأمين الصحي الشامل إلى نحو 350 ألف جنيه، بينما تتيحها منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين بمساهمة لا تتجاوز 482 جنيهًا فقط، بما يجسد فلسفة المنظومة في تحقيق العدالة الصحية، وإتاحة أحدث التقنيات العلاجية لجميع المواطنين دون أن تمثل التكلفة عبئًا عليهم.

أحدث البروتوكولات الطبية العالمية

وقال إن عمليات زراعة القرنية تُجرى باستخدام أحدث التقنيات الجراحية الدقيقة ووفق أحدث البروتوكولات الطبية العالمية، لعلاج المرضى الذين يعانون من عتامات القرنية، والقرنية المخروطية، وحالات تلف القرنية الناتجة عن الإصابات أو الأمراض المختلفة، بما يمنحهم فرصة حقيقية لاستعادة الإبصار وتحسين جودة الحياة، ويعكس قدرة منشآت الهيئة على تقديم خدمات علاجية متقدمة تضاهي أفضل المراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن استمرار نجاح إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة يأتي ثمرة ما شهدته منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية من تطوير متواصل للبنية التحتية، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية تخصصية وآمنة وفق أفضل المعايير الدولية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في توطين الجراحات الدقيقة والتخصصية داخل منشآت الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وتقريب الخدمة من المنتفعين، وتعزيز العدالة في إتاحة الرعاية الصحية المتقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء نظام صحي متكامل ومستدام يواكب أفضل النظم الصحية العالمية.

وثمّن رئيس الهيئة جهود الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين وكافة الأطقم المشاركة في إجراء هذه العمليات، مشيدًا بما يتمتعون به من كفاءة وخبرة متميزة، مؤكدًا أن النجاحات المتواصلة التي تحققها منشآت الهيئة في مختلف التخصصات الدقيقة تعكس تميز الكوادر الطبية بالهيئة وقدرتها على إجراء أكثر التدخلات الجراحية تعقيدًا وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستواصل إدخال المزيد من الخدمات الطبية والجراحات فائقة التخصص داخل منشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز ريادة المنظومة، ويضمن إتاحة أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين، وترسيخ حقهم في الحصول على رعاية صحية متقدمة وآمنة ومستدامة وفق أفضل المعايير العالمية.