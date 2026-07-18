حي جنوب الغردقة يطلق حملة بـ«زرزارة الجديدة» لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم

أطلقت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة توعوية موسعة بمنطقة زرزارة الجديدة لتعريف المواطنين بقانون تقنين أوضاع وضع اليد رقم 168 لسنة 2025، وحثهم على سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، اللجنة المختصة، التي ضمت مدير الشؤون القانونية بمدينة الغردقة، ومدير التنظيم بالإدارة الهندسية، ومساعد رئيس الحي، بتنفيذ لقاءات ميدانية مباشرة مع المواطنين بالمنطقة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحملة استهدفت توضيح آليات وإجراءات التقديم وفقًا لأحكام قانون تقنين أوضاع وضع اليد، إلى جانب الرد على استفسارات المواطنين بشأن خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة، وكيفية استكمال الإجراءات من خلال المنصة الإلكترونية.

وأوضح رئيس الحي أن أعضاء اللجنة أبلغوا المواطنين بأن السبت هو آخر موعد للتقديم على المنصة الوطنية، مؤكدين أن هذه تمثل الفرصة الأخيرة أمام واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير المتقدمين بعد انتهاء المهلة.

وأضاف أن الحملة تناولت شرح المزايا والتيسيرات التي يتيحها القانون الجديد للراغبين في تقنين أوضاعهم، كما تم توضيح كيفية رفع المستندات المطلوبة على المنصة الوطنية، وآليات التنسيق مع هيئة المساحة المختصة لاستكمال أعمال الرفع المساحي للأراضي المطلوب تقنينها.

وشدد اللواء أحمد جبر على أن رئاسة حي جنوب الغردقة مستمرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمواطنين خلال فترة التقديم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من واضعي اليد من الفرصة التي أتاحها القانون.

وفي ختام الحملة، ناشدت رئاسة حي جنوب الغردقة جميع المواطنين واضعي اليد بسرعة الدخول إلى المنصة الوطنية واستكمال إجراءات التقنين قبل انتهاء المهلة، تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المتعدين على أراضي أملاك الدولة دون سند قانوني.