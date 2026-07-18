سباق التنسيق يشتعل.. مفاجآت مرتقبة في كليات القمة وخريطة القبول

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، تتجه أنظار مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور نحو تنسيق القبول بالجامعات، وسط حالة من الترقب بشأن الحدود الدنيا للكليات، في ظل توقعات بحدوث تغيرات في مؤشرات القبول بعد تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة واستمرار العمل بقواعد التنسيق الإلكتروني التي تعتمد على المجموع وترتيب الرغبات والطاقة الاستيعابية للكليات.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التعليم العالي أن أي مؤشرات متداولة في الوقت الحالي تظل غير رسمية، وأن إعلان الحد الأدنى لكل مرحلة لن يتم إلا بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة وحصر أعداد الناجحين والمجمعات التكرارية.

ويبدأ مكتب التنسيق أعماله عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مراحل وفقا للحدود الدنيا التي تحددها اللجنة العليا للتنسيق، ثم يتيح موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات وفقا للقواعد المنظمة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والإقليمي وقواعد القبول بكل قطاع، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما يتيح الموقع تعديل الرغبات خلال فترة المرحلة قبل غلق باب التسجيل رسميا.

وتشير التوقعات الأولية إلى إمكانية حدوث تغيرات في الحدود الدنيا لبعض الكليات، خاصة في قطاعات الطب والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والألسن والإعلام والتجارة، وذلك وفقا لنسب النجاح والمجاميع الفعلية للطلاب هذا العام، فضلا عن الأعداد المقرر قبولها داخل كل كلية.

وبعض الكليات قد تشهد انخفاضا أو ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، بينما قد تظهر مفاجآت في كليات أخرى نتيجة اختلاف توزيع المجاميع بين الشعب المختلفة، إلا أن هذه التوقعات تظل استرشادية وغير ملزمة حتى إعلان التنسيق الرسمي.

وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة التعليم العالي استعداداتها لانطلاق موسم التنسيق، من خلال خطة إعلامية تستهدف توعية الطلاب بقواعد التسجيل الإلكتروني والرد على الاستفسارات، إلى جانب مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحدود الدنيا للكليات أو الأماكن المتاحة بكل مرحلة، وأكدت الوزارة أن المصدر الوحيد المعتمد لجميع بيانات التنسيق هو مكتب التنسيق الإلكتروني والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

ولابد أن تعي جميع الطلاب، بعدم الانسياق وراء مؤشرات غير رسمية أو توقعات غير موثقة، والتركيز على ترتيب الرغبات وفقا للميول والقدرات الشخصية، وعدم الاعتماد على اسم الكلية فقط، مع دراسة البرامج الدراسية وفرص التدريب وسوق العمل قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة مع التوسع في الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والبرامج الدراسية الجديدة التي أصبحت توفر بدائل متنوعة أمام الطلاب.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن أول نصيحة للطلاب هي عدم الاعتماد على التوقعات أو المؤشرات غير الرسمية للحدود الدنيا للكليات، والانتظار حتى إعلان نتائج التنسيق من وزارة التعليم العالي، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان الأرقام الرسمية.

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ترتيب الرغبات يجب أن يقوم على قدرات الطالب وميوله وطبيعة الدراسة داخل الكلية، وليس على المجموع فقط أو المكانة الاجتماعية لبعض الكليات، وهذه النقطة من أهم النقاط خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة، وأصبح يفتح فرصا كبيرة أمام خريجي تخصصات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والعلوم التطبيقية، واللغات، إلى جانب التخصصات التقليدية.

ونصح الطلاب بالاطلاع على اللوائح الدراسية والبرامج الجديدة التي تقدمها الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، ومقارنة فرص التدريب والتوظيف قبل تسجيل الرغبات، مؤكدا أن اختيار التخصص المناسب قد يكون أكثر أهمية من اسم الكلية نفسها.

واختتم نصائحه للطلاب قائلا: "لا تجعل قرار التنسيق مبنيا على رغبة الآخرين أو ضغوط الأسرة، بل اختر المجال الذي تستطيع أن تبدع فيه، لأن النجاح الحقيقي لا يرتبط بالكلية بقدر ما يرتبط باجتهاد الطالب وقدرته على تطوير مهاراته ومواكبة متطلبات سوق العمل".

والجدير بالذكر، أن من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وأعداد الطلاب بكل شعبة، تمهيدا لبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لتبدأ رسميا واحدة من أهم المراحل التي ترسم مستقبل طلاب الثانوية العامة وتحدد وجهتهم الجامعية خلال العام الدراسي الجديد.