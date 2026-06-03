ماذا يحدث للجسم عند تناول بيض السمان؟ .. خبير تغذية يكشف

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن بيض السمان يعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي تدعم صحة الجسم، موضحًا أنه يتميز بقيمة غذائية عالية تجعله خيارًا جيدًا ضمن النظام الغذائي المتوازن.

بيض السمان كنز غذائي لصحة الجسم

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن بيض السمان يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين عالي الجودة، والذي يلعب دورًا مهمًا في بناء العضلات وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، ما قد يساعد في التحكم بالشهية ودعم خطط إنقاص الوزن عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي.

وأضاف أن بيض السمان غني بعدد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، من بينها فيتامين B12 والحديد، وهما عنصران مهمان لدعم إنتاج الطاقة والمحافظة على وظائف الجهاز العصبي وتعزيز التركيز.

فوائد بيض السمان

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن من أبرز فوائد بيض السمان المساهمة في دعم الجهاز المناعي، لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة الأمراض وتعزيز الصحة العامة.

فوائد بيض السمان

كما أوضح أن بيض السمان يحتوي على عناصر غذائية تدعم صحة العظام، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متكامل يوفر الاحتياجات اليومية من الكالسيوم وفيتامين د، لافتًا إلى أنه قد يساهم أيضًا في تحسين النشاط البدني والطاقة بفضل محتواه من البروتين والفيتامينات.

فوائد بيض السمان

ونصح القيعي بتناول بيض السمان مسلوقًا أو إضافته إلى وجبات صحية ومتوازنة للاستفادة من قيمته الغذائية، مع ضرورة الاعتدال في الكميات بما يتناسب مع احتياجات كل شخص وحالته الصحية.

فوائد بيض السمان

واختتم حديثه مؤكدًا أن التنوع في مصادر البروتين والاعتماد على نظام غذائي متوازن يظل الأساس للحفاظ على الصحة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية.