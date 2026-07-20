القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات بها ألفاظ إباحية لزيادة المشاهدات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات تتضمن تعمدها توجيه السباب والتلفظ بألفاظ إباحية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تعمدها توجيه السباب والتلفظ بألفاظ إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية .

وعقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى - مبلغ مالى)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

