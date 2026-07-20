مصدر إلهام للأجيال.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتـاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال وزير الداخلية في برقيته "بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة.. يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد".

وأضاف وزير الداخلية "جسدت تلك الثورة الخالدة إرادة الشعب المصري الأبي في بناء دولة قوية مستقلة .. وقد كانت مبادئها نبراسا للأمم في التحرر من الاستعمار وستظل مصدر إلهام للأجيال في الدفاع عن الهوية الوطنية من قوى الفوضى والتطرف .. لتتواصل مسيرة الإنجاز والتنمية الشاملة بقيادتكم الحكيمة مرتكزةً على رؤية متكاملة.. تعي دروس التاريخ وتستشرف آفاق المستقبل وتجعل من أمن الوطن واستقراره.. أساسا راسخا لتحقيق الآمال والطموحات.. حفظ الله مصر وطنا للتقدم والسلام .. وحفظكم سيادة الرئيس قائدا يسعى إلى رفعتها وعزتها .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".