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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تأكلها في أى وقت .. طريقة عمل كيكة البرتقال بالجزر

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
اسماء محمد

تعد كيكة البرتقال من أكثر الأكلات الشهية التي يمكن تناولها على مدار اليوم سواء خلال وجبة الإفطار أو العشاء أو في اللانش بوكس.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة البرتقال بالجزر من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
● 2 كوب دقيق

● 1 كوب سكر

● 3 بيض

● ¾ كوب زيت

● 1 كوب عصير برتقال فريش

● بشر برتقالة

● جزر مبشور ناعم

● 1 كيس بيكنج باودر

● ½ ملعقة صغيرة فانيليا

● رشة قرفة

طريقة عمل كيكة بالبرتقال والجزر

ضعي جميع المكونات معا في بولة و ادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج.

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