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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شهدت إطلالة النجمة التركية  هاندا أرتشيل تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة وجذابة ضمن جلسة تصوير جديدة عكست أسلوبها العصري والفخم في عالم الموضة.

إطلالة هاندا أرتشيل في أحدث جلسة تصوير

وظهرت هاندا أرتشيل وهي تستلقي على كرسي استرخاء بجانب حمام سباحة، في أجواء صيفية فاخرة، حيث اعتمدت فستانًا طويلًا ضيقًا باللون الفضي المعدني (Silver Metallic Dress) بلمعة لافتة تعكس الضوء بشكل أنيق، ما أبرز رشاقتها وقوامها بشكل واضح.

كما نسّقت الإطلالة مع نظارة شمسية كبيرة بإطار داكن، أضافت لمسة من الغموض والأناقة في نفس الوقت، إلى جانب تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي على الكتفين، ما منحها مظهرًا أنثويًا ناعمًا وعصريًا.

وتميّزت الجلسة بالتصوير تحت أشعة الشمس المباشرة، حيث انعكست الإضاءة على الفستان بطريقة عززت من فخامة الإطلالة، مع خلفية بسيطة من الأرضيات الحجرية وكراسي الاسترخاء، ما أبرز الطابع الصيفي الفاخر للصورة.

هاندا أرتشيل

تفاصيل الإطلالة والأناقة

واعتمدت هاندا أرتشيل أسلوب “الحد الأدنى من الإكسسوارات” (Minimal Accessories)، حيث اكتفت بسوار بسيط، مع التركيز الكامل على الفستان كعنصر أساسي في الإطلالة.

وهذا الأسلوب يعكس توجهات الموضة الحديثة التي تميل إلى البساطة مع الفخامة في نفس الوقت.

كما أن اختيار اللون الفضي المعدني يعكس صيحات الموضة الرائجة لعام 2026، خاصة في الإطلالات المسائية والصيفية الفاخرة، حيث يمنح مظهرًا جذابًا أمام الكاميرا.

هاندا أرتشيل

تفاعل الجمهور

حظيت الصور بتفاعل كبير من جمهور هاندا أرتشيل، حيث أشاد المتابعون بأناقتها وقدرتها على اختيار إطلالات مميزة تجمع بين الجرأة والرقي، كما تصدّر اسمها مؤشرات البحث بعد انتشار الصور على نطاق واسع.

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بالصور

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

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